El Sónar salva els mobles i arrenca aquest dijous

El Jutjat Social 27 de Barcelona ha descartat aplicar mesures cautelars a la contractació d'empreses externes per part de Fira de Barcelona, amb els muntadors en vaga, per al muntatge del Festival Sónar, que comença aquest dijous.













Segons ha informat aquest dimarts el jutjat, ha desestimat la demanda dels treballadors de la UTE Rigging per considerar que no es justifica la seva adopció i perquè "el compliment forçós conduiria inevitablement a la paralització de les obres d'escenari, llums, equip de so inherents al festival ".





El jutjat ha exposat que cal "buscar solucions legals que permetin celebrar el festival sense atacar el dret a vaga dels treballadors de l'adjudicatària inicial".





(ESTEM AMPLIANT INFORMACIÓ)