El partit de Puigdemont convoca una reunió per avançar "cap a la independència"

La Crida Nacional per la República, l'aprtido creat per Carles Puigdemont, ha enviat un correu als seus associats en què convoca una reunió el dimecres 24 de juliol amb les seves sectorials per fer propostes que guiïn "en el camí cap a la independència ia la construcció de la república ".













En el correu, a què ha tingut accés Europa Press, destaquen que la Crida aglutina persones "compromeses a fer efectiu el mandat de l'1-O i aconseguir la independència del país, persones amb ideologies diverses, que representen el territori" i que tenen experiència en diversos àmbits de la vida social, econòmica, cultural i internacional.





"Aquest coneixement i experiència són indispensables per fer la República socialment justa i tolerant, econòmicament dinàmica i moderna i ambientalment compromesa que tots volem", destaquen.





La Crida assegura que en les seves sectorials hi ha el coneixement i l'experiència necessària per a fer-ho possible, i que el transformen en propostes per avançar cap a la independència.

"Entre tots i amb l'esperit que va fer possible l'1 d'octubre, aconseguirem la independència i construirem la república que volem", conclou el correu.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va impulsar la Crida, que presideix l'exlíder de l'ANC i diputat suspès de JxCat al Congrés Jordi Sànchez, i actualment funciona com a associació malgrat que el seu nom està registrat com a partit polític.