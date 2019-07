Mor un home ofegat en una platja de L'Escala

Un banyista de 51 anys i nacionalitat belga ha mort el matí d'aquest dimarts 16 de juliol a l'ofegar-se mentre es banyava a la platja del Riuet de L'Escala (Girona), ha informat en un comunicat Protecció Civil de la Generalitat.













El telèfon d'emergències 112 ha rebut a les 10.28 hores diverses trucades avisant que quatre persones no podien sortir de l'aigua: entre elles hi havia una persona inconscient i tres banyistes que s'havien tirat a l'aigua per socórrer-i que a causa de la mala mar no podien tornar.





Salvament Marítim ha activat el servei de socorrisme del municipi, que ha rescatat els banyistes, un d'ells inconscient, al qual han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).





Els sanitaris del Sem han seguit amb aquestes maniobres però han estat infructuoses i l'home ha mort a la platja, que no disposa de servei de vigilància.





A les 13 hores estava prohibit el bany en sis platges catalanes: dues de la Costa Brava (Girona) i quatre de la costa barcelonina per l'estat de la mar, ia més oneja la bandera groga en altres 67 platges per fort onatge o mar de fons .