Membres de Ciutadans, molestos per la convocatòria de primàries a Catalunya

Ciutadans ha acordat aquest dilluns 15 de juliol posar en marxa aquesta mateixa setmana un procés de primàries per elegir candidat a la Generalitat de Catalunya davant la possibilitat que hi hagi eleccions anticipades en aquesta comunitat.













Un procés de primàries que per a molts s'ha convocat de manera accelerada i amb molt poc marge d'actuació. De fet, aquest dimecres 17 de juliol Ciutadans celebra de forma telemàtica un Consell General extraordinari per confirmar que el partit es presenta a les primàries de Catalunya, un mer formalisme que l'Executiva del partit ratifica l'endemà donant així el tret de sortida al procés de primàries. A partir del 19 s'obrirà el termini per presentar candidatures, que es votaran els dies 24, 25 i 26 de juliol.





"Anem a veure quins candidats hi ha", ha respost Villegas quan se li ha preguntat si Lorena Roldán seria una bona candidata per agafar el testimoni de Arrimadas. En tot cas, el número dos de Cs l'ha dit que seria "una gran candidata". De fet, l'ha exalçat com "una gran portaveu" al Senat, on, al seu parer, està fet un paper de manera "brillant".





Després de la marxa d'Inés Arrimadas, el nom que sona amb més força per substituir-la és el de l'actual portaveu del partit al Senat i al Parlament, Lorena Roldán, que ja ha anunciat que presenta candidatira





En la roda de premsa posterior a reunió de l'Executiva Permanent del partit, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha explicat que, davant la possibilitat que Catalunya avanci les seves eleccions a la tardor o hivern, el partit ha volgut anticipar-se i celebrar unes primàries per elegir un candidat a la Presidència de la Generalitat per anar al estiu "amb els deures fets".





El problema és que després de la marxa de Arrimadas el partit sembla haver perdut força. Molts pensaven que el candidat a substituir-la anava a ser l'actual portaveu al Parlament, Carles Carrizosa, però ell mateix es va descartar quan la política catalana va anunciar el seu salt a Madrid.





La candidata Lorena Roldán no sembla tenir molta oposició. És la preferida per la directiva i Nacho Martín Blanco, a qui molts li animarion a presentar-s'ha descartat, de moment. El fet, és que aquest anunci de primàries de dilluns i aquestes presses per nomenar el seu candidat abans de l'estiu s'ha vist com una estratègia perquè alguns més crítics amb la línia del partit no tinguessin temps a presentar la seva candidatura. Tot i això, entenen que davant un possible endavant electoral a Catalunya per aquesta tardor requereix tenir preparada ja a una candidata o candidat.





Des de les files de Ciutadans donen per fet que unes noves eleccions catalanes no seran fàcils. El partit taronja, guanyador el 21-D de 2017, ha perdut força. La fugida de Arrimadas i part del seu equip a Madrid ha debilitat a la formació que no han tingut un bon resultat a Catalunya en les passades eleccions generals i que en les últimes enquestes apareixen com la quarta opció per als catalans per governar la Generalitat.