Brussel·les expedienta Amazon per possibles abusos en l'ús de dades de clients

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres l'obertura d'una investigació en profunditat a la multinacional nord-americana Amazon per aclarir si hi ha hagut abusos monopolístics en l'ús de les dades comercials dels que venen els seus productes a través de la plataforma en línia.









L'expedient formal obert per Brussel·les servirà per aclarir si Amazon va vulnerar les regles europees en matèria de competència, per exemple en la manera en què va utilitzar dades sensibles de tercers obtinguts a través dels seus 'marketplace' (o punts de venda) o bé el tractament de les dades dels guanyadors de la 'Buy Box' de la plataforma.





També examinaran detalladament l'impacte en aquesta selecció de l'ús per Amazon d'informació sensible sobre els punts de venda dels venedors inclosos en el llistat.





La 'Buy Box' apareix de manera visible en el lloc d'Amazon i permet als clients afegir directament al cistell de la compra articles d'un comerciant concret, pel que guanyar aquest avantatge resulta essencial per als venedors, ja que al final la majoria de les vendes passen per aquesta transacció.





"La venda online ha augmentat les possibilitats d'elecció per als usuaris i la baixada de preus, hem de vigilar que les grans plataformes no eliminin aquests avantatges amb comportaments anticompetitius", ha declarat la comissària de Competència, Margrethe Vestager.





Per això, ha explicat Vestager, ha pres la decisió de "examinar detalladament les pràctiques comercials" d'Amazon i el seu doble paper que juga la plataforma, com minorista i com a punt de venda.





Les regles comunitàries no estableixen terminis tancats per a la conclusió investigació, de la qual l'Executiu comunitari ha informat no només a Amazon sinó a altres competidors i que si conclou que la plataforma va violar les normes europees podria desembocar en una multa milionària.