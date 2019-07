Neix una plataforma de Mossos per fer un front comú, despolititzar el cos i reclamar illores

El moviment mos.S.O.S. s’ha constituït en l’Associació Professional de Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’unir tots els agents del cos per reclamar millores laborals i recuperar el “respecte i la dignitat” perduda els últims anys.













L'objectiu del moviment és unir a tots els agents i a tots els sindicats, per tal de fer un front comú i fort, reivindicant que es deixi de fer un ús polític de la Policia de la Generalitat, així com obtenir les millores necessàries per dotar la tasca policial d'unes garantíes que afavoreixin la seguretat dels seus membres.





L'associació ha recalcat que, de fet, això ja era el que pretenia la plataforma mos.S.O.S. quan va néixer a l’agost del 2018. Llavors ja van reclamar que es deixés de fer un ús polític de la Policia de la Generalitat.







En un comunicat, la nova associació s’ha queixat que el document de greuges que van elaborar amb l’aportació dels agents es presentés a diversos departaments “sense resposta efectiva”. “La situació actual del cos, provocada per les retallades i la situació política catalana, està al límit amb una greu mancança de recursos humans i materials”, subratlla l’entitat, que afegeix que “l’ús polític realitzat els darrers anys ha perjudicat greument la imatge d’una professió formada per membres de diverses ideologies”.





Així, l’Associació Professional de Mossos d’Esquadra aposta per revertir les retallades que es van produir amb la crisi i aconseguir el retorn dels “drets manllevats i les equiparacions pendents”. També asseguren que seran els garants davant de l’administració dels drets del collectiu davant de futures retallades.





L’entitat es marca com a objectiu “defensar la recuperació i el manteniment del respecte i la dignitat que mereix el cos”, així com reclamar les millores laborals necessàries per desenvolupar la seva tasca “de manera efectiva, segura i satisfactòria pels ciutadans i els propis agents”.Així mateix, aspiren a ser una “eina d’unió entre mossos, sindicats i l’administració”, fomentant també la unió del cos amb els ciutadans.