El 'Monito' Vargas, presentat com a nou futbolista del RCD Espanyol

El RCD Espanyol ha presentat aquest dimecres al futbolista argentí Matías Vargas al RCDE Stadium, després d'abonar 10,5 milions d'euros al Vélez Sarsfield argentí, sent el fitxatge més car de la història del club que, a més, tindrà una clàusula de rescissió de 50 milions d'euros.









"Agraeixo al club la confiança i espero fer-ho de la millor manera. Vaig triar venir aquí ja que em sembla un club molt gran i era el que desitjava. Em van explicar sobre el projecte i em vaig voler sumar i aportar el meu granet de sorra", va comentar l'argentí en la presentació.





Vargas, que ja ha conegut als seus companys i ha treballat al costat d'ells durant dos dies, destaca la ràpida integració que ha tingut. "L'equip és fantàstic i molt humà, m'han tractat molt bé i m'ha donat molt bones sensacions. El cos tècnic també m'ha parlat i m'ha explicat la seva idea de joc", ha assenyalat.





"Europa és l'elit del món del futbol. M'han dit que serà una mica més dur però que tinc capacitats de fer-ho", va remarcar, doncs Vargas donarà els seus primers passos a Europa als seus 22 anys, ja que fins aleshores ha estat competint en la lliga del seu país natal.





NO VA DUBTAR A L'HORA DE SIGNAR AMB EL CLUB





El futbolista no va dubtar a l'hora de signar pel conjunt blanc i blau. "Sempre vaig tenir clar que volia venir a l'Espanyol. Per més que haguessin altres ofertes mai ho vaig dubtar i li ho vaig comunicar a Vélez", ha argumentat.





"Fins ara no he tingut ofertes de les grans lligues d'Europa i el meu objectiu sempre ha estat això. Fins que no he vist clara l'oportunitat no m'he mogut". va assenyalar sobre el seu canvi d'aires.





SEU FITXATGE, UN MOVIMENT CLAU Al SER UN JUGADOR VERSÀTIL





El director esportiu de l'entitat, Rufete, va assenyalar la seva "versatilitat" com a punt clau en el traspàs. "El canvi d'entrenador ens ha canviat la planificació per arribar el més aviat possible en forma a les prèvies de l'Europa League. El fet que Matías és un jugador versàtil ens va cridar l'atenció i per això vam fer un esforç per portar-lo", ha remarcat.