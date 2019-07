Rosalía és l'artista espanyola més escoltada a Spotify

Rosalía s'ha convertit en la cantant espanyola més escoltada a nivell mundial en Spotify, amb catorze milions d'oients mensuals, després del llançament del seu últim àlbum 'Fucking Money Man' el 3 de juliol passat, rellevant a Enrique Iglesias, artista espanyol més popular a la plataforma fins al moment.









Així, els països en què la cantant catalana és més popular són Espanya, Mèxic, Estats Units, Argentina i Xile, segons ha informat la plataforma musical.





Dels dos temes inclosos en el seu últim àlbum, 'Milionària' és la cançó més escoltada pels usuaris de Spotify a Espanya, acumulant més de vuit milions de reproduccions en dues setmanes i situant-se en les primeres posicions del top 50 nacional.





Així mateix, Estats Units, Mèxic, Brasil i Alemanya són altres dels països en què més s'escolta aquest single.





'Milionària', primer tema de Rosalía en català, i 'Va donar $ No $ Lliure dels Diners', l'altra cançó inclosa en la seva nova 'mixtape', formen part del rànquing de les deu cançons més populars de l'artista a Spotify; mentre que 'Amb Alçada' es manté en el top 50 global de l'aplicació, superant els 176 milions de reproduccions.





En aquest sentit, per commemorar l ' "èxit" de' Amb alçada ', Spotify ha creat la playlist' This Is Rosalía ', que recopila els temes més destacats de l'artista, i ha anunciat que s'incorporarà al cartell de' Visca Llatí ! Live Miami ', el concert amb què la plataforma retrà homenatge a la música llatina i al seu playlist' Visca Llatí! '.