Les bases de Podemos recolzen l'opció d'Iglesias, un govern de coalició

El 70% de les bases de Podemos que han votat en la consulta sobre quina opció de govern hauria de triar el partit han recolzat l'opció preferida pel secretari general de la formació habitada, Pablo Iglesias: un govern de coalició integral (programa i equips) amb el PSOE "sense vetos" i amb una "representació proporcional".





En total en la consulta han participat 138.488 persones, de les quals un 70 per cent s'han pronunciat a favor d'aquest govern de coalició que ha d'incloure en el mateix a Pablo Iglesias.





Les bases de Podemos han votat majoritàriament a la qüestió en la qual se li preguntava literalment: "Per a fer president a Pedro Sánchez, és necessari arribar a un acord integral de Govern de coalició (programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots".





Per contra ha resultat perdedora l'altra opció en la qual es preguntava: "Per a fer president a Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un Govern dissenyat únicament pel PSOE, collaboració en nivells administratius subordinats al Govern i acord programàtic".









INSCRITS DE PODEMOS





La consulta s'ha realitzat de manera telemàtica mitjançant el portal web de la formació entre divendres passat i aquest dijous i estava oberta als 517.484 inscrits del partit. No obstant això, Podemos compte com a cens real als inscrits 'actius', que aproximadament són 190.000. Segons el reglament de Podemos per a processos interns, es considera com a inscrit actiu a aquell simpatitzant que hagi accedit a mínim un cop en l'últim any al web de participació del partit.



En concret, a la militància se li va plantejar la següent pregunta: "Com han de votar les diputades i diputats de Podemos en les sessions d'investidura de la XIII legislatura ?, i se li van donar dues opcions perquè triessin.



DUES OPCIONS



La primera condicionava el seu 'sí' a la consecució d'un acord per a la formació del govern de coalició que el partit va defensar el principi en els seus contactes amb el PSOE. Literalment diu així: "Per fer president a Pedro Sánchez, cal arribar a un acord integral de Govern de coalició (programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots".



A la segona possible resposta, Podemos condensava la idea que van començar defensant els socialistes d'un govern de cooperació però sense membres del partit morat en el Consell de Ministres.



"Per fer president a Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un Govern dissenyat únicament pel PSOE, col·laboració en nivells administratius subordinats al Govern i acord programàtic", resa, textualment aquesta segona opció.



UNA "MASCARADA", SEGONS SÁNCHEZ



La convocatòria d'aquesta consulta divendres passat va indignar a Sánchez, que la va titllar de "mascarada", i va donar per trencades les negociacions amb els morats. Especialment dura amb el referèndum s'ha mostrat també la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que va acusar Esglésies d'haver convocat a les seves bases un dia després que Sánchez li oferís l'entrada al Consell de Ministres d'experts de Podemos amb perfil tècnic i ell ho rebutgés.



Des Podemos sempre han mantingut que necessitaven una setmana perquè la militància es pronunciés i que van redactar les preguntes tenint en compte totes les propostes que s'havien estudiat fins divendres passat. La del govern de coalició i una segona opció --un Executiu "dissenyat" pel PSOE-- en què, segons el seu argument, tindrien cabuda totes les ofertes fetes pel líder socialista, inclosa l'entrada de persones de Podemos amb perfil tècnic .



Segons han precisat fonts del partit, el resultat de la consulta es coneixeran al llarg d'aquesta tarda o fins i tot demà. Durant el cap de setmana previ a l'arrencada dilluns del Ple d'investidura, la direcció de Podemos analitzarà els resultats de la consulta i posarà en comú la seva posició amb les confluències.



EL RÈCORD, AMB EL XALET



Fins ara el rècord de participació en consultes estatals de Podemos es va registrar al maig de 2018, quan, després de la polèmica per la compra del xalet que Iglesias i Montero van adquirir per 600.000 euros a Galapagar (Madrid), van preguntar a les bases si havien de seguir al capdavant del partit.



Llavors es van mobilitzar 188.176 persones, el 38,57% del cens d'inscrits d'aquell moment (487.772). Un 68,42% els va ratificar en el lloc davant d'un 31,58% que va qüestionar la seva permanència.



La següent consulta amb major participació (37%) va tenir lloc a l'abril de 2016, quan 149.513 militants van votar per rebutjar el pacte d'investidura que havien segellat el Pedro Sánchez i el líder de Ciutadans, Albert Rivera.



Al maig de 2017 es va preguntar a les bases sobre la moció de censura que Iglesias va presentar contra Mariano Rajoy i es va pronunciar 17,8% (87.674 persones). La participació va ser encara més baixa quan es va consultar sobre l'aliança amb IU per a les eleccions d'aquest any, ja que es va quedar en el 16% (76.511).



I encara va baixar més al maig de 2018 en el referèndum que es va organitzar per preguntar sobre el suport de Podemos a la moció de censura que Sánchez va promoure contra Rajoy, que es va tancar amb una participació del 15,36%.