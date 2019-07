Detenen quatre persones en una perruqueria de Barcelona que emmagatzemaven roba robada

Quatre persones han estat detingudes per la Guàrdia Urbana de Barcelona per un presumpte delicte de recaptació per emmagatzemar productes robats en una perruqueria del barri de Poble-sec, on van intervenir 831 articles de roba valorats en més de 30.000 euros.









Les detencions formen part d'una operació que es va iniciar al mes d'abril després sospites que al local es traficava amb substàncies estupefaents i, després d'investigar, es va comprovar que la majoria de persones que anaven a l'establiment no usaven els serveis de perruqueria , sinó que entraven en una habitació.





Els agents van identificar sis persones quan sortien del local i van comprovar que totes feien olor a haixix i marihuana, i una d'elles portava una motxilla buida folrada amb paper d'alumini en el seu interior, mètode habitual per inhibir les alarmes dels articles de venda en els comerços.





Diverses persones entraven al local amb motxilles plenes i en sortir estaven buides. Els agents van entrar a fer comprovacions i van trobar peces de roba sense utilitzar de diverses marques, amb etiqueta i moltes amb el sistema d'alarma.





Davant d'aquests fets i la impossibilitat dels responsables del local de proporcionar cap document sobre la roba, els agents els van detenir, ia un d'ells li van trobar set embolcalls d'una substància estupefaent, 30 comprimits de potenciador sexual i 575 euros en efectiu, per la qual que va quedar també investigat per un presumpte delicte contra la salut pública.