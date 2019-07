El Poder Judicial investiga si el Govern va accedir de manera indeguda als seus ordinadors

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat incoar diligències informatives per investigar si en els jutjats i tribunals de Catalunya s'han produït accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats d'inspecció, control o seguiment no previstes en la Llei orgànica del poder judicial.









La decisió ha estat presa després que, fa alguns dies, aparegués a les pantalles dels ordinadors d'alguns jutges i magistrats un missatge sobre la "vigència i aplicabilitat" de la instrucció 3/2018 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat que informava de la possibilitat d'accés als elements que conformen les TIC al servei de l'Administració de Justícia per dur a terme activitats de "control i seguiment", incloses les estacions de treball i infraestructures comuns.





El missatge incloïa una menció final que indicava que l'ús de l'ordinador implica una "manifestació expressa" del coneixement dels termes i condicions de la instrucció i incloïa una pestanya de "confirmació de lectura" que forçosament havia de ser polsada per

seguir utilitzant el dispositiu.





El CGPJ recorda que els fitxers de dades existents en els jutjats i tribunals de Catalunya són, en bona mesura, tractaments de dades jurisdiccionals i que, en moltes ocasions, les dades incorporades als tractaments es corresponen amb les categories especials dels articles 9 i 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i els articles 9 i 10 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, que fan referència als que permeten la identificació de la ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic; així com a condemnes i infraccions penals.





ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS, ELS ÚNICS QUE PODEN AUTORITZAR L'ACCÉS A DADES





Els responsables dels tractaments són els òrgans jurisdiccionals, únics que poden autoritzar l'accés a les dades; i que la possibilitat d'accedir-hi per a l'exercici de funcions d'inspecció i control es limiten a les establertes en la pròpia Llei orgànica del poder judicial i no en cap altra norma o acte administratiu, com seria una simple instrucció.





A més, l'accés s'ha de limitar a l'imprescindible, el que exclou la possibilitat d'accessos generals o indiscriminats; i s'ha de fer amb coneixement individualitzat del responsable de tractament i sota la seva supervisió.







El CGPJ ha encomanat al Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents per determinar si s'han produït aquests accessos indeguts als jutjats i tribunals de Catalunya i, si escau, l'abast dels mateixos i la forma en què s'haurien produït.





Finalment, la Permanent ha acordat requerir la Generalitat perquè suspengui provisionalment tota activitat d'inspecció, control o seguiment sobre tractaments jurisdiccionals i perquè, en el termini de quinze dies, informe de manera detallada de tots els accessos que s'hagin dut a terme en jutjats i tribunals de Catalunya.