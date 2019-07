Carme Ruscalleda rebrà el Premi Homenatge de Gastronomika 2019

La xef catalana Carme Ruscalleda rebrà el Premi Homenatge que atorga San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country 2019.





L'esdeveniment se celebrarà del 6 al 9 d'octubre a la capital guipuscoana, on els premiats seran guardonats. El "home fort" d'Alain Ducasse a Plaza Athénée (París), Denis Courtiade, rebrà el Gueridón d'Or 2019, i Cristina Jolonch, el Premi Internacional de Periodisme Gastronòmic 'Pau Albornà i Torras'.





Carme Ruscalleda, gairebé un any després de tancar les portes del seu restaurant Sant Pau, rebrà a Sant Sebastià el reconeixement del sector.





Per al comitè tècnic del congrés -format per Andoni Luis Aduriz, Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa, Martín Berasategui, Pedro Subijana i Roser Torras-, Ruscalleda representa "el màxim exemple de com traduir un paisatge i una intimitat en un relat cultural i gastronòmic del màxim nivell. Símbol de la revolució culinària espanyola, el punt d'inflexió de la seva carrera en aquest 2019 el fa més que creditora del gran homenatge del congrés ".





Els tres sumaran seu nom a la llista d'homenatjats de Gastronomika entre els quals es troben Karlos Arguiñano, Giorgio Pinchiorri, Luis Irizar, Juli Soler, Eusebi Arbelaitz, Josep Roca, Óscar Caballero, Didier Fertilati, Gastón Acurio, Gérard Basset, Xavier Agulló o Michel Bras, entre d'altres.