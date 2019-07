El Sónar arrenca amb l'electrònica del japonès Daito Manabe i amb protestes dels 'riggers'

El Festival Sónar de Barcelona ha començat aquest dijous al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona amb les novetats del japonès Daito Manabe.





L'esdeveniment ha iniciat a primera hora amb un espectacle hipnòtic de la banda barcelonina Berlinist, amb la proposta 'Gris Game Lab'. Tot seguit ha tingut lloc l'actuació de Ouchhh i Za !.





Precisament Za! ha donat el seu suport als muntadors en vaga de Fira de Barcelona, demanant-li a l'empresa que s'assegui a negociar amb els 'riggers'. Alguns d'aquests 'riggers' durant el migdia s'han concentrat a les portes de l'esdeveniment amb la pancarta 'Dret a vaga' i han fet una marxa fins a l'entrada del Sónar.





SEGONS AVANÇA EL DIA EL FESTIVAL ES VA OMPLINT





A la pista de ball exterior, la festa dels peruans Dengue Dengue Dengue ha pres forma de folklore psicodèlic a força de beats i percussions afro-americanes amb un audiovisual tematitzat amb fauna emblemàtica del país andí i balls tradicionals inclosos que han motivat aplaudiments generalitzats.





A resguard de la calor, la britànica Shiva Feshareki ha fet gala de la seva tècnica 'turntablism' per la que usa els plats com a principal instrument, en una investigació sobre els giradiscos amb un discurs avantguardista que ha estat seguit amb interès pels fans.





Molt a prop, el productor texà establert a Berlín J'Kerian Morgan, més conegut com Lotic, ha desplegat l'estrena a Espanya de 'Endless Power', per al qual el cantant amb aire de diva ha emergit embolicat en una estructura amb forma de corona , on s'agitava la cabellera rossa de la seva voluminosa perruca mentre aquest entonava 1 grime lent i reverberant.





Ja en plena tarda, l'artista japonès Daito Manabe ha estrenat a mitja seu espectacle tecnològic minimalista 'dissonant imaginary' al costat del doctor Yukiyasu Kamitani, de l'Kamitani Lab, en una visualització dels pensaments a partir d'un escàner i una ressonància magnètica.





Amb cues fins a 20 minuts abans de començar, Manabe ha fet servir aquest material per crear un espectacle sonor i visual per evidenciar la relació entre la música i el cervell, una aproximació a força d'audiovisuals cerebrals en 3D i suggestives imatges borroses amb sons minimal i també lladrucs de gos i relinches de cavall, que han captivat el públic.