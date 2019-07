Sánchez, disposat a fer ministra a Montero

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, ha reconegut que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, està disposat a negociar l'entrada de membres de Podem en el Govern.





A més, Lastra no ha negat que pugui incorporar-se la portaveu de la formació 'estatge', Irene Montero. "El principal escull és Iglesias", ha assenyalat.



"Parlem de la participació d'altres membres de Podem", ha apuntat Lastra en una entrevista a RNE, després de ser preguntada directament per la possibilitat que Montero s'incorpori a un govern de coalició després del veto explicitat per Pedro Sánchez al líder de Podem, Pablo Iglesias.





Així, la portaveu socialista no ha negat que Montero pugui ocupar un Ministeri. Tampoc descarta altres possibles incorporacions d'altres dirigents del partit, com Pablo Echenique o Rafael Mayoral.





IGLESIAS NO



Davant diverses preguntes sobre si el veto s'estén també a Montero, ha reiterat que el "escull" de la participació de Podem en el govern és Iglesias, que ja és líder d'un partit polític i al seu parer, "no hi pot haver dues veus en el Govern ".



Lastra considera que "no hi pot haver un vicepresident que digui que hi ha presos polítics a Espanya" com va enunciar Iglesias respecte als presos independentistes.



" Ahir Sánchez li va fer una oferta generosa a Podem i negociarem qui entra al govern", ha explicat Lastra, que espera una resposta positiva de Podem i que finalment es negociï un govern de coalició. "Cal negociar la participació, però no me la imposi vostè", ha declarat la socialista, sobre les exigències d'Iglesias per ocupar càrrecs a l'Executiu.



Després que Sánchez digués que Iglesias no defensa la democràcia espanyola, Lastra ha insistit que si el PSOE pensés que Podem no és democràtic, "no s'hagués assegut a negociar amb ells".

















Per tant, s'espera que Podem accepti l'última oferta del PSOE, un govern de coalició que asseguri la investidura i comenci "com més aviat" la legislatura. "Estem esperant la resposta de Podem perquè ens puguem seure a parlar de la seva participació en el Govern", ha subratllat.





Montero també ha demanat que ERC no bloquegi la investidura de Sánchez.





PODEM, SENSE LÍNIES VERMELLES





Per la seva banda, la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha assenyalat que la seva formació no té línies vermelles a l'hora de plantejar una negociació amb el PSOE per formar un govern de coalició, després del veto expressat per Pedro Sánchez a la incorporació de Pablo Iglesias en un futur gabinet.



En una entrevista a la Cadena SER, la dirigent estatge 'ha recalcat que el seu partit planteja les converses per a un Executiu de coalició "sense vetos, ni línies vermelles". Davant la pregunta de si l'entrada d'Iglesias al Govern és condició 'sine qua non' per arribar a un pacte, Montero ha insistit: "No tenim línies vermelles".









I sobre la possibilitat que sigui Montero qui entri al Govern, la dirigent de Podem no ha volgut valorar aquesta hipòtesi, assegurant que el debat "no és de noms".



LA COALICIÓ "CAURÀ PEL SEU PROPI PES"



Tot i la tensió dialèctica d'aquesta setmana entre els dos partits, Montero creu que l'acord amb el PSOE per un govern de coalició "caurà pel seu propi pes", ja que rectificarà la seva posició i s'obrirà a compartir el govern amb Podem.



Amb tot, ha criticat que aquest dijous Sánchez digués que no es donen les condicions perquè Iglesias sigui ministre i assegurés que necessita un vicepresident que "defensi la democràcia espanyola".



"Ja hem fet un cop president a canvi de res. Qui va defensar la moció vam ser nosaltres i va ser Pablo Iglesias", ha recordat Montero, enlletgint les "hostilitats" del PSOE en la negociació.