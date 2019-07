El primer rival europeu del RCD Espanyol serà el Stjarnan FC islandès

El RCD Espanyol ja coneix el seu primer rival en la seva aventura per classificar-se per l'Europa League on s'haurà de veure les cares amb el Stjarnan FC islandès.









El partit d'anada es jugarà al RCDE Stadium el dijous 25 de juliol a les 21 hores, l'equip islandès que ha eliminat a la primera fase eliminatòria al Levadia d'Estònia.





D'aquesta manera, els islandesos es van classificar en l'últim minut de la pròrroga gràcies a la victòria en el partit d'anada, on es van imposar per dos gols a un. En el xoc decisiu, l'equip islandès va perdre per tres gols a dos, però els gols en camp contrari li van garantir el pas a la següent ronda.