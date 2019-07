Els treballadors d'Iberia decideixen mantenir la vaga prevista per al 27 i 28 de juliol

El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha decidit mantenir la vaga convocada per als dies 27 i 28 de juliol i ha titllat a la direcció de la companyia de "intransigent".









Aquest dijous va tenir lloc la primera reunió de mediació convocada per la Conselleria de Treball amb motiu de la vaga, ha informat UGT de Catalunya aquest divendres en un comunicat.





El comitè de vaga ha criticat a la representació de la companyia per "no voler entrar a parlar" sobre els punts més importants que han plantejat, entre els quals hi ha la creació d'ocupació, la millora i manteniment del seu parc mòbil, i evitar càrregues de treball abusives.





Fonts sindicals han explicat que la reunió va ser llarga però "infructuosa", i han sostingut que no entenen per que l'empresa no ha volgut negociar els serveis mínims en l'àmbit de la Generalitat.





SERVEIS MÍNIMS





El comitè d'empresa va lliurar en la mediació una proposta de serveis mínims a la Generalitat i a la companyia, així com una manifestació de part on comunicaven a l'empresa que compliran els serveis mínims que dictamini l'administració competent.





Sostenen que l'empresa s'ha de comprometre en el compliment de la llei a facilitar l'accés a les instal·lacions laborals de l'Aeroport de Barcelona al comitè de vaga i els representants legals dels treballadors.





També demanen que lliuri en persona les cartes de serveis mínims a cada treballador i que faciliti amb un mínim de 72 hores la llista de personal amb carta de serveis i el llistat de vols protegits dels dies de vaga.





Finalment, reclamen que la companyia no sol·liciti la realització de cap tipus d'hora extraordinària ni ampliació contractual en els dies de les convocatòries "per tal de pal·liar les conseqüències de la legal convocatòria de vaga".