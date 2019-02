Pròrroga de la Comissió Europea per a Iberia: té set mesos per reestructurar el seu accionariat

La Comissió Europea donarà a grups com IAG, propietari de British Airways i Iberia, un període de set mesos per reestructurar el seu accionariat de cara a mantenir els seus drets de vol a la Unió Europea (UE) en cas que Regne Unit se surti del bloc sense acord el 29 de març.





Segons les informacions facilitades a última hora d'aquest divendres pel diari 'Financial Times', aquest període d'ajust, en el qual les aerolínies hauran de demostrar que són de propietat i control majoritari de ciutadans de la UE, està previst en les revisions a un esborrany sobre aquesta matèria.





"El pla ha d'establir, de forma completa i precisa, les mesures destinades a aconseguir un compliment total amb els requisits (de la UE) sobre la propietat i control, amb el 27 d'octubre de 2019 com a data més tardana", estableix l'esmentat projecte .





"En el cas que la línia aèria no hagi presentat un pla dins el termini límit (de dues setmanes) l'autoritat competència sobre llicències podrà revocar la llicència d'operació", afegeix.





Els estats membre de la UE estan donant suport de forma àmplia aquesta postura en un sector regulat de manera estricta i que patirà un doble cop amb el Brexit, pel fet que una sortida sense acord alterarà els horaris i les llicències amb les que solien operar.





Fonts del bloc citades pel diari han assenyalat que aquest període de gràcia es sumarà a una sèrie de requisits i dates límit que forçaran als grups com IAG i Ryanair a realitzar vendes d'accions controlades per ciutadans de països no pertanyents a la UE.









El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha revelat dijous que Iberia ha fet arribar al Govern "una proposta d'espanyolitat" davant un escenari d'aplicació del Brexit, després de comparèixer al Congrés, on va abordar com afectarà aquest procés al transport.





Durant la seva intervenció, Ábalos ha assegurat tenir constància sense referir-se en concret a cap companyia que certes aerolínies estaven "treballant intensament" en ajustos en la seva estructura de propietat i control de cara a anticipar-se al Brexit i poder mantenir així la seva llicència comunitària, que li garanteix els drets de vol.





El titular de Foment va explicar que aquests canvis serien "necessaris" per garantir el compliment continuat de la normativa i mantenir en vigor les llicències d'explotació.





La normativa europea requereix perquè una aerolínia mantingui en vigor la seva llicència d'explotació com a operador aeri (AOC) que més del 50% de la seva propietat o estructura de control efectiu recaigui en Estats membres de la UE o en les seves empreses nacionals, cosa que a dia d'avui IAG no compleix.





Iberia és una companyia aèria espanyola, amb llicència d'explotació emesa d'acord amb la normativa europea. La societat que controla la majoria dels drets polítics després de la seva fusió amb British Airways és Garanair, controlada per El Corte Inglés.