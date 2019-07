Josep Rull té permís per acompanyar el seu fill durant una operació a l'agost

La Sala que ha jutjat el 'Procés' independentista al Tribunal Suprem ha concedit un permís extraordinari a l'exconseller de Presidència i diputad suspès de JxCat al Congrés Josep Rull perquè abandoni la presó de Lledoners (Barcelona) en la qual compleix presó preventiva per acompanyar el seu fill durant una operació a mitjans d'agost.





La providència donada a conèixer aquest divendres 19 de juliol detalla que el permís s'ha de cenyir exclusivament a la visita al menor a l'hospital el proper 20 d'agost amb sortida i reingrés en els termes i horaris sol·licitats pel centre penitenciari.









Així, Rull sortirà a les 06.30 hores i tornarà un cop finalitzi l'operació quirúrgica a l'hospital infantil.





A més, el tribunal apunta que pel centre penitenciari de Lledorners "s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per al desplaçament a l'hospital, permanència amb custòdia en el mateix i reintegrament al centre penitenciari".





Avisa també a la força policial encarregada, que són els Mossos d'Esquadra, que evitin que la sortida "tingui un altre objecte diferent de l'autoritzat".





La decisió s'adopta vist l'informe favorable de la junta de tractament de la presó de Lledoners i també el de la Ficalía, favorable a la sortida encara condicionant-la a l'adopció de mesures de seguretat adequades.





Rull ja ha abandonat la presó amb l'aval del Suprem en dues ocasions anteriors per assistir a proves diagnòstiques realitzades al menor. Aquestes sortides van ser autoritzada sobre la base del reglament penitenciari que preveu la sortida de la presó per motius humanitaris, entre ells una malaltia d'un familiar directe, per un temps a establir i sota mesures de seguretat.





Després que el TS denegués la llibertat a tots els presos un cop va acabar el judici, la defensa Rull va presentar un recurs de súplica perquè s'atengui l'estat de salut del menor, amb l'argument que la seva situació neutralitza qualsevol possible risc de fugida.





Rull i la resta de presos independentistes estan a l'espera de la sentència del judici de l'1-O, que va quedar vist per a sentència a mitjans de juny.