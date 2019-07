El menjar calent i picant a l'estiu beneficia l'organisme i disminueix la temperatura corporal

Consumir aliments calents i picants a l'estiu és més beneficiós per a l'organisme a llarg termini, ja que en ingerir-l'organisme transmet senyals al cervell refredant el cos, segons ha destacat el doctor José María Ordovás, de la Fundació Gadea.









L'objectiu d'Ordovás és conscienciar sobre la "importància" de mantenir una correcta alimentació durant l'estiu i desmuntar alguns mites.





Una mala alimentació durant l'estiu té efectes negatius en l'organisme com pot ser un desequilibri del metabolisme, que pot provocar mal de cap, marejos, debilitat muscular o boca seca.





Així, ha explicat que el s productes freds augmenten les ganes d'ingerir, però la seva digestió genera un augment de la temperatura corporal que, en combinació amb el refredament originat per aquests aliments, provoca un increment de la calor.





Segons el doctor, no s'ha d'oblidar que els sòlids també hidraten. En aquest sentit, ha recomanat prendre fruites i verdures com maduixes, cogombre, carbassó, api, enciam, meló o síndria. Pel que fa als líquids, ha destacat els beneficis de l'aigua, te, cafè o les begudes no ensucrades, però, ha aconsellat no consumir begudes alcohòliques com la cervesa per la seva capacitat diürètica.





De la mateixa manera, ha desmentit el mite que suar més provoca una major crema de calories i per tant pèrdua de pes, ja que això depèn de l'activitat física de cada individu. De fet, l'expert ha apuntat que durant l'època estival la despesa calòrica sol disminuir, tot i que cal tenir en compte que les elevades temperatures si redueixen la gana.





Finalment, ha conclòs que durant l'estiu augmenta el risc d'intoxicació alimentària com a conseqüència de la proliferació de bacteris en els menjars. Per això, ha recomanat no preparar aliments a l'aire lliure per tal de desenvolupar una manipulació segura.