El 80% dels professionals sanitaris han estat víctimes d'algun tipus d'agressió en els últims cinc anys

El 80 per cent dels professionals sanitaris han patit algun tipus d'agressió física o verbal en els últims 5 anys, segons un estudi de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) en què s'han entrevistat 5.127 infermeres, metges, auxiliars d'infermeria, personal administratiu, tècnics d'emergències i de gestió i serveis.





El 70,3 per cent de les agressions han estat de tipus verbal (amenaces, insults i vexacions) i un 10,6 per cent físiques. No obstant això, gairebé un 20 per cent dels treballadors asseguren que no hi ha cap mesura de seguretat en el seu centre de treball per combatre aquest tipus de situacions.













I és que, segons les dades del treball, fins a un 12 per cent que van patir agressions han precisat de suport psicològic, un 7 per cent va haver de acollir-se a una baixa laboral, i un 5 per cent va patir lesions físiques. Així mateix, gairebé la meitat dels professionals afirmen que han estat els seus propis companys els que han intervingut en la seva defensa quan han viscut un episodi violent, atès que no compten amb mesures concretes ni amb la formació especialitzada per afrontar-ho.





D'altra banda, el treball ha posat de manifest que les dones són les principals víctimes d'aquestes situacions violentes, no només per la seva major presència en el sector sanitari, sinó també perquè són més vulnerables a aquest tipus de conductes agressives. En aquests casos, són els mateixos pacients i els seus familiars, en la majoria dels casos homes, els qui duen a terme les agressions.





La situació és també "alarmant" pel que fa a les denúncies, ja que un 49,6 per cent dels professionals enquestats reconeix que tot i patir agressions mai han arribat a formalitzar-les. Un fet que, segons el parer del sindicat, es deu fonamentalment al temor a represàlies ia la falta de suport i seguretat per part de l'Administració.





FORMACIÓ PER SITUACIONS CONFLICTIVES





De la mateixa manera, el treball ha mostrat que un 69 per cent dels professionals admet que desconeix el funcionament d'un protocol d'agressions del seu centre de treball i un 75,5 per cent mai ha rebut cap tipus de formació sobre el maneig de situacions conflictives. Després de l'agressió, un 79 per cent dels treballadors enquestats no va rebre cap tipus de suport o suport psicològic per part de l'Administració.





A tot això se suma el desconeixement de 'AlertCops', una aplicació mòbil posada en marxa pel Ministeri de l'Interior que permet alertar la policia d'una situació de conflicte, però que, però, desconeixen 1 91,2 per cent dels professionals participants en l'estudi.

Per tot això, el CSIF ha exigit reforçar la seguretat en tots els centres sanitaris; crear una fitxa nacional de comunicació d'agressions, que inclogui les mesures posteriors a l'agressió com la denúncia, la baixa laboral i el suport psicològic; i garantir l'acompanyament al professional durant la denúncia i el procés judicial, així com el suport psicològic a les professionals víctimes d'agressions.





De la mateixa manera, l'organització sindical ha destacat la importància de l'aplicació de mesures organitzatives davant de la "escassetat" de temps en consulta i la sobrecàrrega assistencial, ja que són les principals causes de les agressions; així com d'endurir les sancions davant la reincidència d'agressions d'usuaris i pacients; i de millorar la formació dels professionals per desenvolupar habilitats comunicatives i socials per prevenir i afrontar situacions d'hostilitat.