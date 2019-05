Les vuit organitzacions que formen el Fòrum de Metges d'Atenció Primària han proposat 30 mesures "urgents" a les comunitats autònomes, en el marc de les eleccions d'aquest 26 de maig, per "salvar" l'Atenció Primària (AP), amb mesures com dedicar a aquest nivell assistencial el 25 per cent del pressupost total en Sanitat per a l'any 2025 i establir un nombre màxim de 1.500 pacients per facultatiu.









"Estem enfadats. Els metges estem cremats. Aquesta situació de l'Atenció Primària pot donar lloc a la seva desaparició. L'Atenció Primària se'ns mor, de manera que necessitem mesures urgents si o si. Si no s'apliquen, donen igual les mesures de futur del document del Ministeri, perquè no es podran aplicar", ha criticat en roda de premsa el vicesecretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Gabriel del Pou.





Les seves propostes complementen el Marc Estratègic per a l'Atenció Primària de Salut liderat des del Ministeri de Sanitat i aprovat fa tot just un mes per la majoria de les CCAA (excepte les governades pel Partit Popular) en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS). Segons denuncien els metges, les seves modificacions "mínimes i urgents" no es van incorporar al document i van ser "ignorades" per ser competència de les autonomies. Així, ara els reclamen a aquestes administracions que els escoltin i "posin a les seves agendes" l'AP.





Així, el president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Serafín Romero, ha qualificat el Marc Estratègic com "una declaració d'intencions" del Ministeri, i ha insistit que s'ha d'incorporar una memòria economómica amb un "finançament realista", en lloc de l'actual text, que parla d'"incrementar de manera progressiva els pressupostos assignats en funció de necessitats concretes". En suma, els metges aposten per xifres concretes: 20 per cent del pressupost sanitari el 2020 i 25 per cent en 2025.





"El 25 per cent en 2025 és una cosa idíl·lic, l'ideal, però cap bogeria", ha assegurat el màxim representant dels facultatius espanyols. Alhora, ha recordat a totes les CCAA, especialment aquelles que es van aixecar de la taula i van rebutjar el document en el CISNS, que "està per complir-lo". Si no és així i, a més, no s'incorporen les seves "obligades" iniciatives, amenacen amb més protestes als carrers, cosa que ha definit com "lunes al sol".





"Hem de cridar molt més l'atenció, crec que és l'única manera. El document no és suficient. Per això, demanem a les CCAA que posin l'AP en les seves agendes. També volem que es posi en marxa una Comissió de Seguiment del Marc Estratègic. Si ens senten però no ens escolten, caldrà alçar la veu", ha argumentat Romero, qui ha incidit que aquesta vegada es prestarà especial focus al Ministeri d'Hisenda, responsable dels pressupostos.





4.350 MILIONS EN CINC ANYS





En la mateixa línia, la presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), Concepción Sánchez Pina, ha insistit que el Marc Estratègic és "només un document". "El complex és posar en marxa totes aquestes estratègies. El problema del document és que no porta pressupost. L'Atenció Primària es dessagna i els professionals se'n van. Cal tallar l'hemorràgia i tornar la il·lusió als metges", ha comentat, reclamant que els residents de Pediatria roten fins a sis mesos en AP, en lloc dels tres actuals.





"Sense una memòria econòmica el pla no anirà enlloc. Aquesta és la tasca del nou equip ministerial. Aplaudim el document però és només l'inici", ha afegit la vicepresidenta de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), Maria Fernández. A continuació, ha reclamat reduir la burocràcia en AP i una "línia vermella": una assignatura de Medicina de Família i Comunitària a totes les universitats.





Segons els seus càlculs, caldria incrementar la despesa en aquest nivell assistencial un mínim de 4.350 milions en els propers 5 anys: 2.850 milions d'euros en personal, 1.250 a millorar les infraestructures en centres de salut i consultoris perifèrics, i 250 milions en equipament assistència. Tot això per solucionar el futur dèficit de 6.000 metges en família a l'any 2030, segons les dades exposades per la vicepresidenta de semFYC.