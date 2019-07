Detinguts cinc homes que estafaven a gent gran fent-se passar per operaris

Cinc persones han estat detingudes pels Mossos d'Esquadra per estafar persones grans a l'àrea metropolitana després de fer-se passar per falsos operaris de serveis. En només cinc dies van realitzar més de 200 trucades per aconseguir dades personals dels afectats.













Els detinguts, entre els quals figura un menor d'edat i quatre homes d'entre 19 i 27 anys de nacionalitat espanyola i marroquina, presumptament també van estafar a les víctimes fent-se passar per administradors d'entitats bancàries.





Se'ls considera presumptes autors de 13 delictes diferents, entre estafes, furts, robatoris i coaccions, que presumptament van perpetrar contra persones d'edat avançada o especialment vulnerables, segons els agents.





Les detencions es van produir el 12 de juliol en el marc d'una investigació que va començar al gener, quan els Mossos van tenir coneixement que un veí de l'Hospitalet de Llobregat havia estat víctima d'un robatori violent per part d'un fals operari que va entrar en seu edifici per comprovar el comptador de l'electricitat.





A més de presentar-se com operaris, els detinguts també consumaven les estafes trucant per telèfon a les víctimes fent-se passar per administradors d'entitats bancàries i convencent-les que necessitaven les seves dades bancàries per solucionar algun problema administratiu o moviment incorrecte de fons.





Els presumptes lladres utilitzaven les dades bancàries de les víctimes per transferir diners cap als seus comptes personals, arribant a deixar la víctima en situació de precarietat econòmica.





També aprofitaven aquestes dades per fer compres en portals d'Internet i en botigues físiques, en les que van adquirir, entre d'altres, consoles, televisions i telèfons mòbils.