Detectades 91 incidències per LGTBIfobia en el que portem d'any a Catalunya

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha registrat un total de 91 incidències per LGTBIfobia en els primers mesos d'aquest any, sent l'última una presumpta agressió homòfoba al Metro de Barcelona a un jove.









Un total de 39 fets han ocorregut a la ciutat de Barcelona, i que de cinc esdevingudes en transports catalans, quatre d'elles es van produir al metro de la capital catalana.





El president del OCH, Eugeni Rodríguez, ha lamentat l'agressió de dimecres, i assenyala que en el cas que es confirmi que dos dels presumptes agressors són vigilants de seguretat, això avala més que mai la seva petició que "cal una major formació "en tots els àmbits, i són necessaris protocols sobre l'agressió.





AGRESSIÓ A LA L2 DEL METRO DE BARCELONA





Els fets van passar el passat dimecres 3 de juliol a la L2 de Metro i que les víctimes van denunciar el cas, que s'ha elevat a la Fiscalia d'Odi i Discriminació perquè tinguin coneixement d'aquest.





L'agressora els recrimina que es facin un petó -assegura que té un germà homosexual i que no ho fa davant d'ella perquè li fa fàstic - i els crida 'maricones' "i a sobre catalana", segons un vídeo que va difondre una de les víctimes al Twitter .





SENSE ANAR MOLT MÉS LLUNY, AL PRIDE DE BARCELONA ES VA REGISTRAR UNA ALTRA AGRESSIÓ





En plena celebració del Pride! BCN, un noi va ser increpat i agredit en un McDonald 's de Barcelona.





El homòfob insultar i criticar el seu aspecte, davant la presència d'un guàrdia de seguretat del local.

Malgrat tot, el jove agredit no es va intimidar en cap moment i es va defensar: 'És el dia de l'Orgull "li va dir quan l'agressor va increpar per la seva forma de vestir." També és el dia de les hòsties ", va amenaçar el homòfob.





"Que et faré heterosexual a hòsties", va tornar a amenaçar. L'actitud inacceptable d'aquest impresentable va ser gravada i difosa a les xarxes socials ràpidament.