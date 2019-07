Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba a dues dones al metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a dues dones al Metro de Barcelona, a les que una altra usuària va insultar i va recriminar que es besessin: "Si vols respecte que no us ofengui a vosaltres, vosaltres no us mengeu la boca davant meu, que em fa fàstic ".





Fonts de la policia catalana han explicat que els fets van passar el passat dimecres 3 de juliio a la L2 de Metro i que les víctimes van denunciar el cas, que s'ha elevat a la Fiscalia d'Odi i Discriminació perquè tinguin coneixement d'aquest.





L'agressora els recrimina que es facin un petó -assegura que té un germà homosexual i que no ho fa davant d'ella perquè li fa fàstic - i els crida 'maricones' "ia sobre catalana", segons un vídeo que ha difós una de les víctimes en Twitter.









En diversos apunts a la xarxa social, explica que "els insults i amenaces van continuar durant deu minuts", i critica que ningú del vagó ple va intervenir, excepte una dona gran musulmana i amb vel, que defensa que cadascú ha de fer el que vulgui i es va interposar quan l'agressora va tractar d'agafar-li el mòbil.





La víctima defensa denunciar casos com aquest perquè "normalitzar les agressions 'menors" porta a naturalitzar l'homofòbia, i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reprovat els fets i van contactar amb la denunciant per demanar dades per avançar en la investigació per col·laborar amb Mossos .