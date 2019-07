Deixen en llibertat provisional als tres detinguts per una agressió sexual a Barcelona

El jutjat d'instrucció 29 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat llibertat provisional per als tres detinguts, dos homes i una dona, per una presumpta agressió sexual múltiple reiterada a una dona en un descampat del barri del Poblenou de Barcelona durant el cap de setmana.













El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat en un comunicat que els tres detinguts també hauran de comparèixer setmanalment, se'ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir del país.





Els tres implicats van ser posats a disposició judicial aquest dissabte, on van declarar: dos d'ells amb ajuda de traductor, dos van contestar només a preguntes dels seus advocats i un altre va respondre a totes les parts.





La víctima també va declarar amb ajuda de traductor ia través de la càmera de Gesel, i la seva declaració s'ha fet com a prova preconstituïda atès que té residència fora d'Espanya.





Aquesta última ha declarat que els agressors són quatre, de manera que n'hi ha dos que no han estat detinguts de moment, amb diferent participació.





Les mostres d'ADN no han estat encara nominalizadas, no hi ha identificació encara, i atesos els testimonis, la Fiscalia no ha demanat presó.





El jutjat d'instrucció 29 s'inhibirà en els pròxims dies a instrucció 8, i la causa contínua oberta per agressió sexual i detenció il·legal.