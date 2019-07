Activada l'alerta a Catalunya per l'onada de calor

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, en previsió de l'onada de calor que arriba al territori català aquest dilluns i que afectarà fins dijous.













De fet, aquesta onada de calor serà especialment intensa a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, ha informat Protecció Civil en un comunicat.





L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha posat en fase dues d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut, i Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que posin a disposició dels veïns espais frescos i vetllin per col·lectius vulnerables com la gent gran, les persones amb discapacitat i les que treballen a l'aire lliure.