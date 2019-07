Multa de 53 mil euros a expositors del MWC per pràctiques sexistes

Inspecció de Treball de la Generalitat multarà amb 53.000 euros a empreses expositores del Mobile World Congress 2019 (MWC) per pràctiques sexistes o abús de jornada, ha informat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.





Treball ha aixecat set actes a empreses expositores per pràctiques sexistes o abús de jornada i 6 sancions per discriminació per raó de sexe i per una vulneració dels límits contractuals del temps de treball, ha publicat 'El Periódico'.





La Conselleria va obrir un expedient després que UGT de Catalunya registrés diverses denúncies per presumpta discriminació sexista en la selecció de personal per al MWC, que es va celebrar del 25 al 28 de febrer en els recintes de Fira de Barcelona a Montjuïc ia la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





A més d'aquestes sancions, també ha demanat a set empreses la "esmena d'irregularitats detectades", encara que no han interposat proposta de multa.

Fira de Barcelona ha informat que no té constància d'aquestes sancions a les empreses expositores.