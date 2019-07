L'inspector en cap d'Agents Rurals, Toni Mur, ha anunciat aquest dilluns que la Generalitat tancarà la serra del Montsant (Tarragona) a partir de mitjanit i fins dijous per prevenir la possibilitat d'un incendi forestal.





Aquesta és una de les principals mesures que s'ha pres per afrontar l'onada de calor que arriba a Catalunya, que durarà quatre dies i que comportarà temperatures que podrien superar els 40 graus, ha avisat en roda de premsa a la Conselleria d'Agricultura.





Mur també ha explicat que activaran el nivell tres del pla Alfa en una quarantena de municipis de l'oest de Catalunya amb l'objectiu d ' "intensificar la vigilància".





El subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado, ha informat que han activat el pla Procicat, que ja estava en fase de alerta des d'aquest diumenge, per comunicar-se amb els ajuntaments perquè ofereixin espais condicionats i amb les empreses d'assistència.





També s'ha iniciat la prealerta del pla Infocat, que podria ampliar-se a fase d'altera a partir d'aquest dimarts, segons ha explicat Delgado.





Per la seva banda, el cap de la divisió d'Operacions de Bombers de la Generalitat, José Luis López, ha anunciat un reforç extraordinari a l'oest i el sud de Catalunya amb voluntaris, ia partir d'dimarts amb comandaments, per "tenir capacitat de respondre amb contundència qualsevol incendi ".





Des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Francesc Fernández ha explicat que posaran la central de coordinació en situació extraordinària per poder prestar una "especial atenció" a la població més vulnerable, a més de reforçar la unitat de serveis especials per donar una resposta a un possible incendi.





La directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha recordat que cal "ser responsables i prudents" i seguir les indicacions de bombers i agents rurals per evitar que aquesta situació de risc es converteixi en una situació d'emergència.