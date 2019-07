Pablo Casado retreu a Sánchez seu silenci sobre els inpendentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de sotmetre a una investidura "d'impostura" per no proposar "res o gairebé res" i evitar fer esment del suport de Podem i els partits independentistes, "socis de govern que li fa vergonya mostrar ".





"És ostatge dels socis de la moció de censura i per això no han fet un altre esforç per aconseguir altres suports", ha exclamat, per preguntar-li "fins quant jugarà amb aquest joc de trilers, ocultant la boleta groga o l'estatge" , i "revestint-se de falsa moderació".

MÉS INFORMACIÓ Sánchez tira de programa sense esments sobre Catalunya





SENSE VEURE EL "ELEFANT AMB LLAÇ GROC"





En el seu torn en el debat d'investidura, el líder de l'oposició li ha recriminat que hagi emprat dues hores de la seva intervenció per no dir res o gairebé res ", sense veure el" elefant de l'habitació amb un gran llaç groc que està en mitjà de l'hemicicle ", en al·lusió als clavells que portaven els diputats d'ERC.





És més, ha destacat que a Podem només li hagi esmentat en la "traca final, en els bisos després de la revetlla" per veure si aconseguia el seu "tracte de favor". "No sabem si treu a ballar a la seva parella o aquesta música és per al joc de les cadires. No sabem si vostè s'ha quedat sense cadira o vostè s'ha quedat sense parella de ball", ha emfatitzat.





El líder del PP ha criticat que Sánchez s'hagi limitat a exposar una "macedònia de generalitats", "guardant-se les cartes a la màniga". De fet, ha indicat que hauria estat més útil escoltar abans els discursos de Podem, ERC i JxCat per "saber per on va aquesta investidura".





Després recriminar-li que porti tres mesos "jugant al gat i la rata" amb aquesta Cambra i tots els espanyols, ha assenyalat que el seu partit no sap si pretén rebre els vots per ser investit perquè "sincerament no ho sembla", atès que ha proposat un "artifici no acordat amb ningú" i "oblidant" que només té 123 escons.





Així, ha destacat que Sánchez ha "ignorat" als seus socis "habituals" amb aquest "popurri" que ha exposat per "salvar el telediari", alhora que ha "exigit" als seus adversaris que "no molestin", que es " s'apartin "o fins i tot es converteixin en els seus" súbdits ". Després d'assegurar que ell sí que es pren "molt seriosament" la investidura i els votants del PSOE, ha afirmat que el candidat socialista no té la mateixa actitud en demanar ara l'abstenció del PP.





"Això és una sessió d'investidura, no d'impostura, no pot venir a exigir tot a tots, a canvi de res, perdonar la vida perquè li allarguem la seva", ha dit Casado, ha retret a Sánchez que vagi al Congrés a dir que el PP li faci president per la seva "bé" o "per l'harmonia de la naturalesa".





LES PREGUNTES DE CASADO A SÁNCHEZ





En el seu discurs de rèplica com a líder de l'oposició, Casado ha ironitzat per l'al·lusió de Sánchez a la "harmonia de l'home i la dona amb la naturalesa", comparant aquesta frase amb la de l'exministra Leire Pajín de la conjunció planetària per la coincidència en un acte dels expresidents José Luis Rodríguez Zapatero i Barack Obama.





Casado, que ha afirmat que la història del govern de Sánchez és la "història d'un gran buit", ha formulat diverses preguntes a Sánchez: "Què ha vingut a fer aquí?", "¿Qui és vostè realment?", " On són els seus suports reals? o "Per fer què es presenta a la investidura?".





El president del PP ha justificat aquestes qüestions per les "metamorfosis" de Sánchez perquè no saben si està en "fase crisàlide o de papallones", si són a la "fase del no és no" o del "sí perquè sí", els dos "fites que jalonen la seva carrera política". En aquest punt, ha recordat que fa tres anys Sánchez tampoc li "agafava el telèfon" a Mariano Rajoy ni es volia reunir amb ell, "ara que es queixa tant de Rivera".





Casado ha assenyalat que Sánchez va arribar a parlar de la "podridura moral" del PP. "Seguim sent tan dolents com sempre, però està disposat a absoldre'ns, creu que podem redimir-nos fent-li president. I això senyor Sánchez no pot ser", ha ressaltat, parell censurar la "indulgència laica" de Sánchez, que "no perdona el pecat però eximeix de la penitència ".





El líder del PP ha afirmat que Sánchez va arribar a la Presidència del Govern gràcies a una moció de censura "a cavall dels socis que ara li fa vergonya mostrar en est Cambra". "Què passa? Què s'avergonyeix d'ells o prefereix que es noti una mica menys?", Li ha interpel·lat.





En aquest punt, ha assegurat que Sánchez ha "activat un camp de mines del qual no saben com sortir" perquè amb "els radicals" pot ser investit però "no pot governar". "Són ostatges dels socis de la moció de censura i per això no han fet un altre esforç per aconseguir altres suports", ha ressaltat, després de recordar que fa tres anys va buscar el suport de Ciutadans per a la investidura amb l'anomenat 'pacte de l'abraçada' .





"NO HA DIT RES DE CATALUNYA"





Casado ha criticat que Sánchez no hagi dit "res" de Catalunya i ha recordat que ha estat president "amb unes aliances contra l'Estat". Per això, li ha preguntat per què "oculta" aquest assumpte i ha insinuat la possibilitat que hi pugui haver indults als presos del 'Procés'.

En aquest punt, ha aprofitat per preguntar a Sánchez si la declaració de Pedralbes està "congelada, aparcada o oblidada" després d'unes recents declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, assegurant que havien acordat resoldre el conflicte polític.





De la mateixa manera, el president del PP ha criticat el "blanquejament" de Bildu, amb fets com l'acord assolit pel PSN al Parlament de Navarra o l'entrevista a Arnaldo Otegi a TVE.









Finalment, Casado ha ofert de nou pactes d'Estat a Sánchez quan li legislatura comenci a caminar i ha recordat que ho va fer per primera vegada a la Moncloa l'agost de l'any passat. En matèria econónómica, Casado ha afirmat que ja hi ha indicis de desacceleració econòmica "molt greus" a Espanya i "llums d'alarma" que cal tenir en compte.





RÈPLICA DE SÀNCHEZ





Per la seva banda, el president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha insistit en l'exigència a PP i Ciutadans que s'abstinguin per facilitar la seva investidura i els ha avisat que aquesta és l'única via possible si no volen un Executiu que depengui dels independentistes o una repetició electoral.





Sánchez ha insistit en aquest missatge durant la seva rèplica al líder del PP, Pablo Casado. "Només té dues opcions: o govern si o govern no. Té opció que hi hagi una legislatura o bloqueig, estabilitat o eleccions", ha emplaçat el president dels populars.





En aquest context, li ha demanat que s'abstingui perquè no hi ha un altre Govern possible. "Si no vol repetició electoral, no vol un Govern que depengui de les forces independentistes i vol ser el líder de l'oposició, tinc una mala notícia: s'ha d'abstenir", ha insistit estenent aquesta crida al líder de Ciutadans, Albert Rivera.





No obstant això, Sánchez ha lamentat que el PP de "viure del problema territorial" i els a acusat d ' "utilitzar" Catalunya i els catalans per a "disfressar" el que considera una "enorme deslleialtat a Espanya" votant en contra de la seva investidura, " l'única opció de Govern possible ".