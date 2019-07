Sánchez enfronta la seva investidura amb el suport de Podem en l'aire

El candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, afronta a partir de les 12.00 hores d'aquest dilluns el debat d'investidura al Congrés dels Diputats enmig de les negociacions amb Unides Podem per arribar a contrarellotge a un acord de coalició. Les parts tenen de termini fins dijous que ve, dia de la segona votació, per ratificar un pacte que ha d'incloure un acord programàtic, la nova estructura de govern, així com el nombre de carteres i els noms dels seus titulars que tindrà en el Executiu el partit de Pablo Iglesias.





Segons va revelar, el dissabte 20 de juliol, la vicepresidenta, Carmen Calvo, PSOE i Unides Podem començar el divendres 19 de juliol a negociar després que Pablo Iglesias, acceptés el passat divendres el veto de Pedro Sánchez que no podria estar al Govern , però posant com a condició que tindria un nombre de ministres proporcional als vots obtinguts en els comicis del 28 d'abril i que seria la seva formació la que nomenaria als ministres que li corresponguin, sense que puguin ser vetats.













De complir-aquestes condicions, Podem tindria un de cada dos ministeris. Fonts socialistes van revelar la setmana passada que durant les negociacions entre Sánchez i Iglesias, aquest havia exigit una vicepresidència social, les carteres de Treball i Hisenda, així com parcel·les de poder en l'àrea de Comunicació.





L'equip de Podem està encapçalat per Pablo Echenique, mentre que per part socialista el formen Carmen Calvo, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero i la número 2 del PSOE, Adriana Lastra.





Encara Unides Podem havia renunciat a priori a ocupar els denominats ministeris d'Estat, com Interior, Defensa, Justícia o Exteriors, la negociació no és fàcil per la seva pretensió inicial de tenir influència en àrees com Treball o Hisenda, que vertebren assumptes fonamentals per a l'economia i l'Estat del Benestar, com la legislació laboral, la reforma de les pensions o la política impositiva.





En aquest sentit, Carmen Calvo recordava que Podem frustrar la passada legislatura l'acord per reformar les pensions, alhora que explicava que és fàcil trobar-se amb el partit d'Iglesias en la política social, però tenen grans diferències en el model territorial.





Les dues parts hauran d'acordar aspectes substancials com el nombre de vicepresidències i si alguna d'elles és ocupada per algun dirigent de Podem, com Irene Montero. Però també el nombre de ministeris, si s'incrementen les carteres per donar cabuda al nou soci i sobretot que competències tindrà cada departament.





Però per ara no hi ha res tancat. Les converses s'han portat amb molta discreció i hi ha qui apunta que no es tancaran fins hores abans de la segona votació del dijous 25 de juliol.





ERC I BILDU





Si els dos partits aconsegueixen subscriure un acord el camí perquè Sánchez es mantingui a Moncloa quedaria aplanat, ja que els independentistes d'ERC i de Bildu ja han avançat que no bloquejaran la investidura.





El líder del PSOE només tenia garantit fins divendres passat el vot favorable del diputat del PRC, 124 que no són suficients per sortir elegit en la primera votació d'aquest dimarts, ja que necessita la majoria absoluta del Congrés, fixada en 176 vots.





En el cas que arribés a un acord amb els de Pablo Iglesias, Sánchez sumaria els 42 vots a favor de Podem i els seus confluències, en total 166 vots, però tampoc li valdrien per ser investit en aquest primer intent.





SEGONA VOLTA





Així la coses, Sánchez hauria d'esperar 48 hores, fins dijous, quan podria tenir més possibilitats que la seva candidatura triomfi ja que a la segona volta només necessita més vots a favor que en contra.





En aquest cas, l'abstenció d'almenys ERC i Bildu li assegurarien guanyar al bloc de la dreta (PP, Ciutadans i Vox), que reuneixen 147 vots, als quals caldria sumar els dos de Coalició Canària (CC) i dos d'Unió del Poble Navarrès (UPN).





El Ple d'investidura, que tindrà lloc gairebé tres mesos després de les eleccions generals, arrencarà a les dotze del migdia amb el discurs del candidat, que té un temps il·limitat per exposar el seu programa polític de Govern.





La sessió es reprendrà a les quatre de la tarda amb la intervenció dels grups de l'oposició, de més a menys, cada un dels quals comptarà amb 43 minuts d'intervenció: 30 de discurs inicial, 10 de rèplica i 3 de contrarèplica. Es pressuposa que Sánchez anirà responent un per un a tots ells.





'DUEL' AMB CASAT, RIVERA I IGLESIAS





La primera jornada de la investidura finalitzarà amb aquell grup parlamentari que estigui intervenint a les 20.30 hores ja que no es reiniciarà cap debat nou després d'aquesta hora, segons l'acord assolit aquesta setmana per la Junta de Portaveus.





Així, tenint en compte que el president no té límit de temps en els seus torns, es dóna per fet que Sánchez debatrà el primer dia amb Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans) i Pablo Iglesias i els seus confluències (Unides Podem), ja que es calcula una mitjana de gairebé dues hores de debat per cada grup.





Per tant, no està clar si donarà temps a que a la primera jornada Sánchez discuteixi amb el president de Vox, Santiago Abascal, o si ja aquest 'duel' parlamentari tindrà lloc a partir de les nou del matí de l'endemà, quan es reprendrà el Ple d'investidura.





Després Abascal, serà el torn dels portaveus d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, i del PNB, Aitor Esteban, així com dels diferents partits del Mixt (Junts, Bildu, Coalició Canària, UPN, Compromís i PRC) i acabarà amb la portaveu del Grup Socialista, Adriana Lastra.

¿SEGONA VOTACIÓ A ÚLTIMA HORA DEL DIJOUS?





Després de les intervencions, es procedirà a la votació, que es fa per crida i cada diputat es posa en peu per proclamar el seu vot, el que porta el seu temps. L'hora en què s'anunciï el resultat marcarà el Ple que caldrà celebrar-48 hores en cas que Sánchez no aconsegueixi aquest dimarts, com es preveu, la majoria absoluta (176 diputats) que es requereix en el primer intent.





Atès que aquesta primera votació no sembla que hagi de produir-se abans de les sis de la tarda, tot apunta que la segona votació, que tindrà lloc el dijous, tindrà lloc a última hora de la tarda. Tot dependrà, però, del temps que dediqui Sánchez a debatre amb els portaveus que intervindran dimarts.





En aquesta segona sessió, el candidat tindrà deu minuts per demanar el suport de la Cambra, i els representants dels grups parlamentaris disposaran de cinc minuts cada un. En total, una hora més abans de començar la segona votació per crida, en què el candidat ja en té prou amb majoria simple (més sies que nos).





LÍMIT: 23 DE SETEMBRE





En el cas que Sánchez fracassi i no s'aconsegueixi una alternativa viable en els dos mesos posteriors a la primera votació, és a dir fins al 23 de setembre, el Rei, amb la ratificació de la presidenta del Congrés, haurà de dissoldre les Corts Generals al dia següent i convocar noves eleccions 47 dies després, el diumenge 10 de novembre.





Aquesta repetició d'eleccions ja es va produir el 2016 quan, després de la fallida investidura de Sánchez amb suport de Ciutadans de principis de març, van passar els dos mesos sense que prosperés cap candidatura i les Corts es van dissoldre per repetir els comicis el 26 de juny d'aquest any.





Davant el risc que una nova repetició d'eleccions en ple Nadal, els partits van acordar modificar la llei electoral per a introduir una disposició addicional establint que, en els casos de repetició dels comicis per falta d'investidura, s'escurcessin els terminis del procediment electoral, baixant de 54 a 47 dies.