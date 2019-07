ERC convida a Sánchez a entendre's davant l'amenaça de la dreta

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha criticat aquest dimarts al candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que aquest dilluns dediqués "zero" paraules al "conflicte de Catalunya" i que demanés l'abstenció de PP i ciutadans. "Va ser vostè un irresponsable i un imprudent ahir. O és vostè un irresponsable o vol anar a eleccions, i no sé què és pitjor", ha dit.









Rufián ha començat el seu discurs amb el qual s'ha obert la segona jornada del debat d'investidura criticant Sánchez per ignorar també en el seu primer discurs als seus "hipotètics socis", en referència a Unides Podem.





"Senyor Sánchez, no sé. Primera notícia: no té majoria absoluta, no va guanyar el passat 28 d'abril per majoria absoluta. Què fa demanant-li l'abstenció a Cs i PP, al senyor Casado ja Rivera?", S'ha preguntat Rufián, que ha recordat al candidat del PSOE que ell va renunciar al seu escó quan per "bons principis" es va negar a investir com a president del Govern amb la seva abstenció a Mariano Rajoy.





Rufián, que ha citat a Unamuno i ha recordat a PP, Cs i Vox que no estan a l'Espanya de 1936, ha demanat a Sánchez que faci una reflexió perquè "els elefants que va ignorar ahir són rajades", ha avisat, fent referència a l'expressió emprada en el seu duel amb Sánchez pel líder del PP, Pablo Casado. "Hauria de fer una reflexió", li ha aconsellat al president en funcions, recordant-li que la crisi a Catalunya ja es va emportar a Rajoy.





EL PATO D'UNES NOVES ELECCIONS





L'independentista català ha censurat a Sánchez per estar "jugant al pòquer amb la il·lusió de centenars de milers de persones" per no acabar de tancar un acord de govern amb Unides Podem i per afrontar la seva investidura "sense números" i "sense els deures fets ".





I, en aquest sentit, ha proclamat que seria "una irresponsabilitat històrica" que el PSOE i Unides Podem no aconseguissin subscriure un acord perquè, segons la seva opinió, aquest seria un "ànec" que acabarien pagant "tots" en l'esquerra. I és que, al seu entendre, en unes noves eleccions els espanyols "no van a distingir entre noms, sigles o discursos".





"Si amb aquests vímets no som capaços de solucionar, proposar i donar respostes als enormes reptes polítics que tenim per davant, mereixem tots que els fills d'Aznar i de Don Pelayo ens passin per sobre --ha dit--. De vostès depèn , senyor Sánchez i senyories de Unides Podem ".





Rufià ha defensat que per "frenar el feixisme" i per resoldre en aquesta legislatura "el conflicte polític que viu Catalunya" l'esquerra en aquest país està "condemnada a entendre" però s'ha qüestionat si realment el PSOE vol posar-se d'acord amb l'independentisme català i si "volen fer política".





QUÈ SENYOR SÁNCHEZ VOL SER?





"Què senyor Sánchez vol ser, el del no és no a Rajoy o el del no a Iglesias, el de la reprovació a Soraya Sáenz de Santamaría per l'1-O o el d'igual tornem a aplicar el 155, el dels 180 diputats de la moció a Rajoy o el que veta les compareixences de Rajoy i Florentino Pérez a les comissions d'investigació del Congrés, el del va ser un error judicialitzar un conflicte polític que es soluciona votant o el del l'independentisme és una amenaça per a la convivència? ", s'ha preguntat.





Rufián ha remarcat el candidat socialista "l'enorme esforç de generositat i responsabilitat" que està fent ERC "no parlant avui amb l'estómac" i, després recordar-li el suport "gratis" que li va donar fa un any "per fer fora els lladres de Moncloa ", li ha subratllat que el seu partit només demana una taula de diàleg que aglutini totes les sensibilitats polítiques de Catalunya i" un mutu reconeixement nacional ".





"Nosaltres, que som imprescindibles per a la governabilitat d'Espanya, els estem donant una oportunitat històrica a política ia la paraula davant l'odi, i si nosaltres som capaços, vostès (PSOE i Unides Podem) també ho haurien de ser" per a la consecució d'un acord de govern, ha exposat.





"L'únic obstacle perquè Acostades sigui ministra de l'Interior, perquè Marcos de Quinto sigui ministre d'Economia, perquè Cantó sigui ministre de Cultura i perquè Abascal sigui ministre de Defensa són vostès i nosaltres", ha dit el portaveu d'ERC, incidint als socialistes en què han de deixar de jugar "a la ruleta russa" donant "una segona oportunitat a Casado, Rivera i Abascal d'arribar a Moncloa". "Per començar a caminar cal començar a moure. Tenen 48 hores. La història els contempla", ha conclòs.





"NO DONI PER FETA L'ABSTENCIÓ"





Rufián també ha avisat Pedro Sánchez que no ha de donar per fet que el seu grup s'abstindrà en la primera votació d'investidura que tindrà lloc en acabar els debats en el Ple i li ha recalcat que té 48 hores, és a dir, fins al dijous , per posar-se d'acord amb Unides Podem.





Rufián ha llançat aquest advertiment a Sánchez en el seu contrarèplica al president de l'Executiu en funcions, després que Sánchez li agraís el "to" de la seva intervenció, anticipés el seu "abstenció" i posés en valor la seva decisió de "no bloquejar" la formació de un govern.





"Tant de bo altres forces prenguessin nota els que avui es diuen partits constitucionalistes i amb sentit d'Estat", ha deixat anar Sánchez, contraposant l'actitud dels independentistes a les de PP i Ciutadans.





"Li faré una advertència, amb el degut respecte: No doni per suposada la nostra abstenció", li ha puntualitzat després Rufián, abans d'insistir que encara té temps fins dijous per segellar un pacte amb Unides Podem. "Per nosaltres no serà", ha reiterat, instant Sánchez a "avaluar en la seva justa mesura l'enorme esforç de generositat" que, ha insistit, estan fent els republicans.





Per la seva banda, el president ha negat haver donat per feta l'abstenció d'ERC, ha assenyalat que només s'ha limitat a fer-se ressò de la resolució de l'Executiva del seu partit en què apostaven pel no bloqueig, i ha insistit agrair el to de Rufián i la seva disposició a facilitar un govern.