L'absència de Catalunya al discurs de Sánchez sorprèn a propis i aliens

El conflicte català era un dels temes dels que s'esperava esment en el discurs d'investidura, Pedro Sánchez, aquest dilluns 22 de juliol. Però no ha estat així. No hi ha hagut una referència clara a Catalunya i, sobretot, al conflicte català que porta temps ja amarant tota la política espanyola.





Aquesta absència ha sorprès. I més sabent que el suport de les forces independentistes és clau perquè Pedro Sánchez pugui governar.





El que Sánchez sí que ha fet ha estat trucar a aprendre les lliçons del Brexit ja no apostar per una "sobirania petita i inútil", en un discurs en el qual no ha esmentat expressament a Catalunya i només ha al·ludit a "tensions territorials".





"És més útil exercir una sobirania petita i inútil des de l'aïllament o ser part d'un espai comú compartint sobirania per fer front als desafiaments que ens desborden com a país?", Ha dit Sánchez al tram final del seu discurs en el debat d'investidura. I ha afegit que al seu parer, "la resposta és clara: compartir, no dividir, incloure, no aïllar".





Aquesta al·lusió de reüll a l'independentisme a Catalunya ha estat al cap de gairebé mitja hora de discurs, per dir que la superació de "les tensions territorials no vindrà solament de la invocació de la llei i de la Constitució i de la seva aplicació", encara que aquesta és "sens dubte necessària". La superació, ha dit, "derivarà d'un projecte col·lectiu de regeneració nacional, de progrés i d'inspiració europeista".









Sense baixar al concret, les seves dues úniques mencions a les qüestions territorials les ha emmarcat en la seva aposta per una Europa unida, al·legant que en la "Europa de les regions", el vessant local i territorial serà clau per respondre a alguns desafiaments i per legitimar "encara més" el projecte europeu.





A més, ha utilitzat els arguments que els països europeus només són "gegants entre gegants" si estan junts, però "compten poc" per separat i que la UE ha estat "l'espai en el qual s'han superat les rivalitats nacionalistes que van portar a dues guerres devastadores "i això per la via de" compartir sobirania, no cedir ".





"NEGLIGENT"





Els que més sorpresos i molestos s'han mostrat han estat els republicans catalans. El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, ha titllat d ' "irresponsable" i "negligent" que Sánchez no hagi nomenat "ni una sola vegada" a Catalunya durant el seu discurs i que només hagi esmentat "uns segons" als seus socis de Unides Podem .





Rufià ha qüestionat que Sánchez no s'hagi referit en cap moment a l ' "principal conflicte polític que té sobre la taula", un assumpte que, juntament amb els "enormes" casos de corrupció que van assotar al PP, "ja es va emportar a Mariano Rajoy ".





Però, a més, l'independentista català ha censurat que, durant la seva intervenció inicial davant el ple, Sánchez hagi parlat com si fos un candidat "amb majoria absoluta", més quan avui s'està "més lluny de l'acord que fa més de 24 hores" .









Rufià ha apuntat, en aquest punt, que veia "positiu" l'ambient de preacord que es va instal·lar el cap de setmana per a la consecució d'un acord entre el PSOE i Unides Podem, però ha lamentat que amb el seu discurs Sánchez s'estigui "allunyant" d'una música que "sonava bé".





En tot cas, ha assenyalat que "encara queda debat" i que espera que Sánchez "tingui l'oportunitat d'arreglar" l'ambient amb el seu soci preferent i d'apostar pel diàleg a Catalunya, ja que, segons la seva opinió, PSOE i ERC estan "condemnats" a "trobar-se i cargolar a una taula de diàleg".





Preguntat sobre quin serà finalment el sentit del vot d'ERC, Rufián ha refusat avançar "futuribles" i tan sols s'ha limitat a comentar que espera que Sánchez pugui "arreglar" les conseqüències del seu discurs i tancar un acord amb Podem. "Si aquesta gent ve aquí amb els deures fets, per nosaltres no serà; depèn d'ells", ha afirmat, deixant entreveure una possible abstenció en aquest cas.





PER NO "MOLESTAR





Per la seva banda, la portaveu de Cs al Congrés, Inés Acostades, ha retret a Sánchez que no hagi fet referència a Catalunya al "discurs farsa" que, ha dit, ha pronunciat a l'hemicicle, "per no molestar" als partits independentistes i que no bloquegin la seva investidura com a president.





La dirigent de la formació taronja ha assenyalat que "l'únic important del discurs és el que Sánchez no ha volgut dir: que està negociant amb populistes i independentistes".









En aquest sentit, ha titllat de "farsa" la intervenció del secretari general del PSOE perquè, al seu parer, no només ha anunciat mesures "que ell ha bloquejat" en el passat, sinó també perquè no ha fet al·lusió a "principals reptes" com el "desafiament separatista" a Catalunya. Per tot això, Acostades ha assegurat que les paraules expressades per Sánchez estan "fora de la realitat".





EL PNB, ESTRAÑADO





El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha mostrat la seva estranyesa pel fet que el candidat socialista no hagi parlat de Catalunya en el seu discurs quan necessita l'abstenció dels partits independentistes catalans per ser investit.





Esteban ha definit la seva al·locució com "el típic discurs llarg" amb "moltes mesures". "M'ha donat la sensació que estava desgranant la idea del PSOE, però no l'acord amb Podem", ha dit.





Segons la seva opinió, el que hauria de fer Sánchez és centrar-se en aquells punts en què pot haver-hi acord amb el partit morat per tancar un pacte programàtic ia partir d'aquí "trenar amb altres partits" que, com el seu, puguin ser "útils" .









Per contra, veu "un sense sentit" que el candidat hagi tornat a oferir pactes d'Estat que ja s'ha demostrat són molt difícils d'aconseguir i li ha recriminat que hagi apuntat reformes sobre matèries socials que són competències de les comunitats autònomes.





Finalment, Esteban ha reiterat que la seva formació no votarà contra Sánchez en cap cas perquè no hi ha altra alternativa, però ha insistit que no han parlat amb els socialistes des del 8 de juliol.





"MIRAR PER A UN ALTRE COSTAT"





Per part seva, la portaveu d'EH Bildu en el Congrés, Mertxe Aizpurua, ha assegurat que Sánchez "ha mirat per a un altre costat" i "tanca els ulls a la realitat" al no haver esmentat a Catalunya ni al problema territorial en el seu discurs d'investidura.





Aizpurua ha subratllat que aquestes dues qüestions són "crucials" i que el seu grup espera que el debat doni "el suficient marge" perquè Sánchez "aclareixi una mica més" la seva postura sobre aquest tema.





La dirigent de l'esquerra abertzale ha reiterat que els seus quatre diputats en la Cambra Baixa no bloquejaran la investidura del candidat socialista, però ha recalcat que tampoc li donaran un suport "actiu", lliscant una abstenció en la votació d'aquest dimarts.