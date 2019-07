ERC es compromet a no bloquejar la investidura de Sánchez

El portaveu parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha insistit aquest dimarts que el seu partit no bloquejarà la investidura del president del Govern i candidat socialista, Pedro Sánchez, però no ha aclarit si s'abstindrà o li donarà suport, una decisió que la Executiva del seu partit adoptarà aquest divendres.





Així ho ha posat de manifest Rufián en roda de premsa a la cambra baixa després de la reunió d'una mica més d'una hora que al costat de la diputada d'ERC Carolina Telechea ha mantingut amb la seva homòloga del PSOE, Adriana Lastra, i amb el seu 'número dos ', Rafael Simancas.









Una trobada "cordial", ha dit, en què ERC ha tornat a reiterar als socialistes la necessitat que aquesta sigui la legislatura del "diàleg", de la negociació i "del retorn d'un conflicte polític a la política".





ESCENARI DE "NO BLOQUEIG"





Per part seva, el exportavoz d'ERC en el Congrés Joan Tardà ha defensat poques hores després la necessitat de dibuixar un escenari de "no bloqueig" davant la investidura de Pedro Sánchez per a propiciar un possible diàleg sense condicions.





Així ho ha manifestat en un missatge en el seu perfil de Twitter, posició que xoca amb l'opinió del president de la Generalitat, Quim Torra, que està per votar en contra de la investidura de Sánchez si no planteja una proposta "per a donar veu a Catalunya".





Segons Tardà, la societat catalana acabarà premiant als que prioritzin la conquesta d'un escenari de diàleg sense condicions, que "només pot iniciar-se a través del no bloqueig i amb la voluntat d'aconseguir l'objectiu d'una solució que incorpori les demandes independentistes i no independendentistas".

El exdirigente republicà ja va enlletgir a Torra la setmana passada que descartés un avançament electoral sense escoltar abans l'opinió d'ERC, el seu soci en el Govern.





La picabaralla va tenir lloc després que Torra afirmés que no tenia "cap intenció" de convocar eleccions quan arribin les sentències als líders independentistes.





EL PSOE, AGRAÏT





L'independentista català no ha avançat quin serà el sentit del seu vot davant Sánchez, però sí que ha recalcat que ERC no bloquejarà la investidura, sense revelar si es decantaran finalment pel 'sí' o l'abstenció. De la seva banda, Lastra ha agraït la seva intenció de no contribuir al bloqueig i el to emprat per Rufián.





"Per ERC no serà, no volem estar al sac del conflicte, el bloqueig o l'amenaça, sinó que volem que això avanci", ha manifestat Rufián, que ha demanat "responsabilitat" al PSOE ia Unides Podem, que al seu judici estan "condemnats a entendre", per a tractar de conformar un Govern. "Cap ministeri ni cap veto mereixen el que està passant en els últims dies", ha dit.





Per això, els ha reclamat que "deixin de parlar-se i amenaçar-se a través dels mitjans de comunicació" i es posin d'una vegada d'acord en la conformació d'un Executiu perquè entre tots dos aglutinen més de 10 milions de vots i "moltíssima il·lusió" .





"Hi va haver gent que el 28A va sortir a votar amb el nas tapat per frenar el feixisme i donar l'oportunitat a la política. Demanem que no decebin a tota aquesta gent perquè no hi ha cap ministeri ni cap veto que mereixi el que està passant aquests dies" , ha manifestat Rufián, apuntant que als polítics se'ls votar "aportar solucions, i no problemes i més conflictes", i que la ciutadania vol que es posin d'acord i hi hagi un Govern al juliol.





I és que, al seu parer, seria més difícil de gestionar per a tots un nou intent d'investidura al setembre, per quan s'espera la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés sobiranista català. "Setembre ens complica la vida a tots", ha comentat.





PODEM





Rufià ha rebutjat que el vot del seu partit a la investidura de Sánchez hagi d'estar condicionat al que faci finalment Podem o que la reunió d'aquest dimarts amb el PSOE respongui a un intent de "pressionar" a Iglesias perquè 'mogui fitxa' .





També ha refusat pronunciar-se sobre qui seria més responsable d'unes noves eleccions, Sánchez o Esglésies, apuntant que la societat va a ficar a tots "al mateix sac, sobretot a l'esquerra". "Aquí palmem tots", ha postil·lat.





Per això, ha reiterat la necessitat que el PSOE i Unides Podem tractin de tancar un acord per tal d'evitar unes noves eleccions i donar a Casado, Rivera i Abascal "una segona oportunitat" per poder governar el país.