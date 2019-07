Borrell nega que el PSOE estigui jugant amb una repetició d'eleccions

El ministre en funcions d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha afirmat aquest dissabte 13 de juliol que Espanya "no està per tornar a repetir eleccions" i que els que acusen els socialistes de jugar amb la repetició electoral s'equivoquen.





A la cloenda de l'Escola d'Estiu del PSC, ha demanat que tots els partits permetin la governabilitat del PSOE, ja que considera que és l'única opció després dels resultats de les generals.





"Un govern en funcions funciona, però no de tot. No estem jugant. El país no s'ho pot permetre", i ha subratllat que el seu partit vol que hi hagi govern el més aviat possible.





El ministre d'Exteriors també ha afirmat que "és evident que hi haurà d'haver dos catalans al Govern, amb una presència forta i determinant".









"D'aquí a poc hi haurà una vacant, i s'admeten voluntaris", ha ironitzat, tot i que ha demanat que no li felicitin pel seu pròxim càrrec fins que superi el hearing del Parlament Europeu per a ser nomenat alt representant de la UE.





"CAMPANYA DE DESPRESTIGI"





Davant el primer secretari del PSC, Miquel Iceta -qui ha criticat la consulta que Unides Podem ha proposat a les seves bases sobre un possible acord per formar govern amb el PSOE, ha agraït la seva confiança per superar aquest "examen" a l'Eurocambra, però ha dit que no està gens tranquil, ja que ha d'aconseguir el vot favorable de dos terços de la cambra, ia la UE hi ha molts punts de vista sobre la política internacional.





A més, ha acusat a l'independentisme de "fer una campanya de desprestigi terrible" contra ell.





CATALUNYA I EUROPA





Borrell ha celebrat la negociació del partit per formar municipis i diputacions a Catalunya, i ha fet broma dient que podrien donar un cop de mà a Madrid.





Ha demanat que Catalunya es reconstrueixi com una societat basada en un sol poble, i ha criticat que "quan els líders de l'independentisme parlen del poble català, no parlen de tot el poble català: només parlen d'una part. I en excloure a l'altra part destrossen la unitat del poble que el PSC ha volgut construir ".





Ha insistit que no es poden tolerar "expressions disgregadores" i ha opinat que no cal estar d'acord amb ningú perquè cadascú pugui estar a casa, després de la qual cosa ha subratllat que el PSC vol que ningú sigui aliè a la societat .





El ministre en funcions ha lamentat que "els imperialismes i els nacionalismes" tornin a estar dins d'Europa, tot i que celebra el repunt de la participació en les eleccions europees, sobretot de les noves generacions que, segons ell, tenen consciència de futur i creuen que els problemes només es resoldran si se senten europeus.





"La gent pensa que els problemes que tenen -per començar, l'aire que respirant no es poden resoldre en l'interior de cada país, sinó que són problemes globals", ha reiterat Borrell, que ha assegurat que només tenen solucions globals i que la política necessita un espai més gran.





ICETA QUALIFICA DE "BROMA" LA CONSULTA D'PODEM





Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat la consulta que Unides Podem ha proposat a les seves bases sobre un possible acord per formar govern amb el PSOE, i ha assegurat que hi ha veus dins Podem "que diuen que aquesta consulta és una broma ".





Iceta ha demanat anar amb compte en utilitzar els mecanismes democràtics, perquè no són "per ratificar la qual cosa una direcció ja ha decidit".





A més, ha subratllat que els socialistes han proposat a Unides Podem parlar de continguts, mentre que ells faran una consulta sobre un acord "que no se sap quin és", i ho ha contrastat amb l'acord al qual van arribar amb Cs en les anteriors eleccions , el contingut sí se sabia.









A Catalunya, ha assegurat que els socialistes tenen motius per estar contents, a més de recordar que hi ha tant una presidenta del Congrés com un president del Senat catalans, i ha animat Borrell a superar el hearing al Parlament Europeu per a ser alt representant de la UE .





També ha destacat els resultats del PSC a les darreres eleccions, on s'ha superat "la barrera del 20% dels vots", i que el partit té 1.315 regidors.





UN CANVI A CATALUNYA





Iceta ha rebutjat "als que pretenen dividir el país entre bons i dolents" i ha defensat preparar un canvi a Catalunya, ja que veu desatesos els problemes socials i un Govern sense cohesió perquè no aconsegueix presentar uns pressupostos.





Ha destacat la voluntat del seu partit a l'hora de pactar i ha afirmat que no pot haver acords si no hi ha ganes: "El premi als pactes, aquest és per a nosaltres", i ha afegit que tenen fortalesa i fermesa, però també flexibilitat per pactar.





Miquel Iceta ha defensat que la seva formació cuida molt les llengües i de voler el català no és voler menys al castellà, després del que ha insistit que el català ha de ser "una llengua estimada, ni temuda ni imposada".