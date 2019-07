Malestar a les bases de Podem per la consulta tendenciosa de Iglesias

La consulta a les bases de Podem activada aquest divendres 12 de juliol està aixecant ampolles. Les dues opcions són si han de donar suport a la investidura de Pere Sánchez, previ pacte per a un govern de coalició, el que implica un acord programàtic i d'equips, o si faciliten amb el sí o l'abstenció un Executiu monocolor del PSOE.





Les bases del partit morat tenen fins dijous que ve per contestar. El que es vol fer passar com un exercici de democràcia interna no és més que un altre moviment del seu líder, Pablo Iglesias, perquè les bases morades responguin el que ell busca. I aquesta qüestió no ha passat inadvertida ni a propis ni aliens.









Les dues preguntes estan dirigides a que les bases del partit decideixin per la primera, o sigui, la defensada per Iglesias i el nucli dur del partit:





"Per fer president a Pedro Sánchez, cal arribar a un acord integral de Govern de coalició (programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots".





És que s'espera que les bases podemitas es decantin per la segona pregunta? Aquesta resa: "Per fer president a Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un Govern dissenyat únicament pel PSOE, col·laboració en nivells administratius subordinats al Govern i acord programàtic".





Tant les xarxes socials com el fòrum virtual del partit, Plaça Podem, són un formiguer. I la tònica general és la indignació:

















Critiquen, entre altres coses, la manca d'habilitat que està tenint Esglésies en la negociació amb Sánchez -amb un culebró de tires i arronses i fracassos diaris- o que les preguntes són tendencioses.





Una de les que de manera més oberta ho ha expressat ha estat la coordinadora general d'Podem Andalusia, Teresa Rodríguez:





Rodríguez ha considerat que la pregunta plantejada a les bases és "un veritable insult a la intel·ligència que denota manca de confiança en els arguments que es tenen per defensar un pacte a qualsevol preu".









"FALTA DE CONFIANÇA EN ELS ARGUMENTS"





La coordinadora general d'Podem Andalusia no va trigar gaire a anunciar que no participaria en la consulta, amb una bateria de comentaris al seu perfil de Twitter, on argumenta el seu rebuig a votar tant "per la forma" com "pel fons" de la mateixa .





La dirigent andalusa, afí al corrent de anticapitalista, rebutja "la forma" de la consulta perquè, segons la seva opinió, "les opcions són obertament tendencioses", de manera que la pregunta "hauria de ser pacte de govern amb el PSOE si, no o abstenció, i donar els detalls del pacte que se sotmet a consulta ".





"La pregunta tal com està plantejada és obertament tendenciosa, oblida altres opcions possibles i és, lamentablement, un veritable insult a la intel·ligència que denota manca de confiança en els arguments que es tenen per defensar un pacte a qualsevol preu", postil·la.





Pel que fa al fons, Teresa Rodríguez insisteix que "importa el per a què" ja que "si no hi ha derogació de les reformes laborals, de la llei mordassa, del 135, de la Lomce, si no hi ha lluita contra el canvi climàtic si no hi ha derogació de l'austeritat, només servirà per regalar-nostres èxits i assumir les contradiccions d'un PSOE històricament habituat a defraudar ".





Amb tot, la líder andalusa acaba la publicació afirmant que espera "sincerament" estar equivocant-se, "però no serà per no haver plantejat els meus arguments amb claredat i sense trampes", rasa Teresa Rodríguez.