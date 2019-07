Podem pregunta a les seves bases si volen un Govern de coalició o un de sol del PSOE

Podem ha activat aquest divendres 12 de juliol una consulta a les bases perquè decideixin fins dijous que ve si han de donar suport a la investidura de Pere Sánchez previ pacte per a un govern de coalició, el que implica un acord programàtic i d'equips, o si faciliten amb el sí o l'abstenció un Executiu monocolor del PSOE.



En concret, en la seva pregunta Podem planteja als inscrits què triïn entre fer president a Sánchez a través d'un acord integral, de programes i d'equips, per a un Govern de coalició en el qual les forces de coalició tinguin una representació raonablement proporcional a les seves vots "sense vetos", o bé facilitar, amb el suport o l'abstenció, un Executiu dissenyat únicament pel PSOE amb col·laboració en nivells administratius subordinats al Govern.



La portaveu del partit, Noelia Vera, ha recalcat en roda de premsa que aquestes són les dues úniques "possibilitats reals" que hi ha sobre la taula, en funció del que Podem ha parlat fins ara amb el PSOE i deixant de banda els " rumors "o" ambigüitats "amb la qual, al seu parer, s'han conduït els socialistes en els últims dies a través dels mitjans de comunicació.





En concret, la pregunta que es planteja a la militància és: "Com han de votar les diputades i diputats de Podem en les sessions d'investidura de la XIII legislatura ?, i se'ls dóna dues opcions perquè triïn.





La primera condiciona la seva 'sí' a la consecució d'un acord per a la formació del govern de coalició que el partit ha posat sobre la taula des del principi. Literalment diu així: "Per fer president a Pedro Sánchez, cal arribar a un acord integral de Govern de coalició (programàtic i equips), sense vetos, on les forces de la coalició tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots".





A la segona possible resposta, Podem ha condensat la idea que han vingut defensant els socialistes d'un govern de cooperació però sense membres del partit morat en el Consell de Ministres.





"Per fer president a Pedro Sánchez (ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció), n'hi ha prou amb la proposta del PSOE: un Govern dissenyat únicament pel PSOE, collaboració en nivells administratius subordinats al Govern i acord programàtic", resa, textualment aquesta segona opció.





ELEGIR "POSSIBILITATS REALS"





La consulta s'obre al llarg d'aquest divendres 12 de juliol i els inscrits poden votar fins dijous que ve, dia 18. Durant el cap de setmana previ al fet que el dia 22 de juliol arrencada el debat d'investidura, la direcció de Podem analitzarà els resultats i posarà en comú la seva posició amb les confluències.





Vera ha recalcat que les opcions que Podem dóna als seus inscrits perquè triïn són les dues úniques "possibilitats reals" que hi ha sobre la taula, en funció del que Podem ha parlat fins ara amb el PSOE i deixant de banda els "rumors "o" ambigüitats "amb la qual, al seu parer, s'han conduït els socialistes en els últims dies a través dels mitjans de comunicació.





La dirigent estatge ha aclarit que la seva intenció és que les converses amb els socialistes continuïn mentre els inscrits voten perquè van a continuar amb el "ferm propòsit" que es pugui arribar a un acord per a la creació d'un govern estable de coalició abans del dia 22.





"La nostra voluntat és seguir negociant i seure en una taula més oficial on puguem treballar d'aquí a aquest dia, però volem escoltar també als inscrits", ha dit, incidint en que "els equips" de Podem "estan preparats" i el seu programa "claríssim".





En aquest context, ha exigit al PSOE que es pronunciï amb la mateixa "claredat" que ho fan ells i ha demando també "calma, seny, i honestedat". "Cal fer les coses bé, de forma seriosa i sense ambigüitats", ha insistit la portaveu del partit, recalcant que des Podem s'estan posant totes les "facilitats" i ja han fet "grans concessions".





INVITACIÓ AL PSOE





En concret, ha esmentat la seva oferta de portar al debat d'investidura un pacte per a un govern de coalició i, en el cas que no prosperi, revisar la seva posició. Després de tornar a retreure al PSOE que no hagi respost a aquesta oferta, s'ha mostrat convençuda que al final hi haurà pacte entorn a un govern de coalició.





Finalment, Vera ha animat a Sánchez a seguir l'exemple d'Podem ia consultar a les bases del PSOE perquè es pronunciïn també sobre amb qui i com ha de pactar per tirar endavant la seva investidura.





Com en altres ocasions la votació en Podem, s'ha de fer de manera telemàtica mitjançant el portal web de la formació i podran participar els 517.484 inscrits. Malgrat l'elevat nombre de simpatitzants, Podem compte com a cens real als inscrits 'actius', que aproximadament són 190.000. Segons el reglament de Podem per a processos interns, es considera com a inscrit actiu a aquell simpatitzant que hagi accedit a mínim un cop en l'últim any al web de participació del partit.





A COMÚ I IU NO CONSULTEN

En canvi, per part d'En Comú Podem i d'Esquerra Unida, socis de Podem en la coalició electoral de les generals, en principi no es preveu realitzar cap tipus de consulta al respecte a les bases ja que no ho contemplen en els seus estatuts per a un tràmit parlamentari d'aquest tipus.





Ara bé, la formació que lidera Alberto Garzón i la confluència catalana sí que preveuen fer una consulta interna en el cas que finalment Unides Podem aconsegueixi un acord de govern amb ministres 'morats'.