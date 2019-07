Una trucada telefònica entre Sánchez i Iglesias reafirma el seu desacord

Podem no modifica la seva postura. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han constatat aquest dijous en una conversa telefònica que tots dos segueixen en la mateixa posició sobre la negociació de la investidura que van defensar 'cara a cara' en la reunió que van mantenir el passat parts al Congrés.









El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha cridat a Pablo Iglesias durant aquest dijous per "negociar el programa i la composició de Govern", proposta que el líder de la formació estatge ha rebutjat.









"He trucat a Pablo Iglesias per negociar primer el programa i, després, la composició del Govern. Hem de parlar de continguts i conèixer el grau de consens. Lamentablement, ha rebutjat la proposta. Seguirem intentant-ho", ha relatat Sánchez.





Des del partit morat expliquen que Iglesias pensa que Sánchez "segueix inamovible en la seva posició". Iglesias ha insistit a Sánchez a la necessitat de dur a terme una "negociació integral de govern de coalició" on es discuteixi alhora del programa i dels equips i no començar pel programa i deixar els càrrecs per després.





QUEDEN ONZE DIES PER A LA INVESTIDURA





És a dir, tots dos han constatat, a onze dies que arrenqui el debat d'investidura fixat per als dies 22 i 23 de juliol, que es mantenen ferms en les condicions que cada un d'ells ha posat per negociar.





La conversa entre tots dos ha tingut lloc a les quatre de la tarda, hora prèviament concertada entre els dos interlocutors. Segons la versió de Podem, Iglesias ha contactat per missatge a Sánchez durant el matí per conversar després de saber que el president en funcions havia declarat a TVE la seva intenció de trucar-li.