La investidura de Sánchez, en mans dels independentistes

La vicepresidenta del Govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, no ha descartat aquest dimecres la possibilitat que el candidat socialista Pedro Sánchez sigui investit president la setmana vinent amb els vots dels partits independentistes catalans, el PNB, EH Bildu, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC).









En declaracions als periodistes en un acte a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en ser preguntada sobre la possibilitat que la investidura tiri endavant amb l'abstenció d'Unides Podem i els vots a favor d'aquestes formacions, Carmen Calvo ha recalcat que el Govern contempla com ha "dit, completament de debò, que Sánchez sigui investit la setmana vinent.





En aquest sentit ha recalcat que el Govern central contempla aquesta hipòtesi des "del respecte a tots els grups de la Cambra que representen la diversitat ideològica de tots els espanyols".





A més ha argumentat que una cosa és la investidura i una altra la posterior formació de govern.





Si, com tot sembla apuntar, les bases de la formació liderada per Pablo Iglesias decideixen no donar suport al líder del PSOE, aquests no tenen més remei de demanar el vot als partits nacionalistes i independentistes. I és que PP i Ciutadans, juntament amb VOX i Navarra Suma i Coalició Canària, sumen 28 escons més a favor del no, que els dels socialistes i les 42 abstencions de Podem els empeny a buscar suports per a una segona votació.





Sánchez necessitaria els vots d'ERC, PNB, EH Bildu, JxCat, Compromís i els canaris PRC. Nacionalistes i independentistes, doncs, serien els que donarien el seu suport al líder socialista, el que podria condicionar de manera clara la legislatura.





Els que semblen tenir més clar el seu suport al líder socialista són els valencians de Compromís, el PRC i fins i tot el PNB, malgrat tenir algunes reticències. El líder dels republicans al Congrés, Gabriel rufià, també ha assegurat aquest 16 de juliol, que no van a bloquejar la investidura de Sánchez, i EH Bildu, segueixen el mateix camí. El escletxa més important està en els independentistes catalans de JxCAT.





El partit de Puigdemont tindria la clau de la investidura de Sánchez, davant l'abstenció de Podem. I la formació catalana es troba en aquests moments dividida. Si el seu antic líder, Arur Mas, tracta de fer pressió per facilitar un govern dels socialistes i impedir així que governi la dreta, el sector de Puigdemont i Quim Torra no ho té tan clar. De fet, en una carta enviada aquest 17 de juliol per part del president de la Generalitat al president en funcions i candidat ha demanat una proposta "per donar veu a Catalunya", sense la qual li ha assegurat que la seva posició és votar no a la investidura.





Des del PSOE no es troben còmodes amb aquests suports i tracten de pressionar Podem perquè rectifiqui la seva posició. Després de les declaracions de Pedro Sánchez assegurant que les relacions amb el partit d'Esglésies estaven truncades davant l'obstinació a demanar ministeris, els socialistes juguen la basa de Vox. És a dir, li recorden a la formació estatge, que la seva falta de suport o fins i tot si es decanten pel 'no' els posicionaria a tocar de la decisió del partit d'ultradreta de Santiago Abascal.





La vicepresident en funcions ho ha deixat ben clar: "tot apunta que Abascal i Iglesias van a estar en la mateixa posició la setmana que ve". Una cosa que nega Irene Montero que insisteix que el seu vot depèn del que proposi el PSOE el proper 22 de juliol al Congrés dels Diputats. És allà on Podem poiriá passar del "no" a l'abstenció i deixar una possible futur govern de Pedro Sánchez, a les mans dels independentistes.