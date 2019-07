Lastra torna a reunir-se amb Rufián per desencallar la investidura de Sánchez

La vicesecretària general del PSOE i portaveu del partit al Congrés, Adriana Lastra, es reuneix aquest dimarts 16 de juliol al Congrés amb el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, per parlar de la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern central.





La reunió, que tindrà lloc a partir de les 17.00 hores a la cambra baixa, es produirà hores després que el president del Govern central en funcions hagi donat per trencades les negociacions amb Unides Podem de cara a la investidura prevista per al proper 22 de juliol i que, de moment, està en l'aire.



Després d'aquesta advertència de Sánchez, des d'ERC han titllat d ' "irresponsable" al president en funcions per la manera en com està portant les negociacions i, tot i que no ha pres encara una decisió sobre què farà a la investidura, l'ha avisat que que "s'està quedant sol".



En roda de premsa, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que Sánchez "no està a l'altura del que se li demana a un líder polític", i ha conclòs que negocia amb la calculadora electoral a la mà, no amb voluntat d'arribar a pactes.



La pròpia Lastra ja es va reunir el passat 13 de juny amb Rufián en el marc de l'anterior ronda de contactes amb els partits amb representació parlamentària, en un moment en què el PSOE no descartava l'escenari de tirar endavant la investidura de Sánchez amb la abstenció de les forces independentistes catalanes, malgrat que aquesta no és la seva preferència.





En aquell temps, ERC obria la porta a l'abstenció per no bloquejar al candidat socialista.



CAP GEST



A dia d'avui, el partit d'Oriol Junqueras ha criticat al líder del PSOE "no haver fet cap gest per avançar en el diàleg", recordant que fins ara ha evitat buscar una reunió amb l'independentisme per sondejar si està disposat a donar suport a la investidura.



"Està actuant de manera irresponsable. Nosaltres sempre hem dit que volíem actuar de manera responsable, llegint els resultats -electorales- i sense línies vermelles ni xecs en blanc", ha defensat la portaveu republicana i diputada del Parlament.



No obstant això, ha conclòs que aquest diàleg s'ha demostrat fins ara impossible pel "immobilisme" en què s'ha instal·lat Sánchez, que consideren que està cada vegada més aïllat perquè, ara per ara, no té ni el suport de Podem.



"No ha estat capaç ni de posar-se d'acord amb Podem. S'està quedant sol. Exigim respecte cap als vots que va obtenir l'independentisme a Catalunya -ERC va guanyar les generals en aquesta comunitat-, que se'ns escolti", ha resumit Vilalta.