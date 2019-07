Sánchez dóna per trencada la negociació amb Iglesias per la consulta "trucada"

Nous moviments estratègics en la negociació entre PSOE i Podem per aclarir què passarà el proper dilluns 22 de juliol, quan el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, se sotmeti al debat d'investidura.





El president del Govern en funcions ha assegurat aquest dilluns que el líder d'Podem, Pablo Iglesias, va donar per trencades les negociacions amb el PSOE per a la investidura convocant una consulta a les bases "trucada" i que, al seu parer, busca justificar una negativa a la seva investidura.





Sánchez ha criticat que la consulta "no recull la realitat" i es tracta d'una "mascarada" d'Esglésies, al qual atribueix romandre en una posició "maximalista". "O es fa el que ell diu o ens trobarem un vot negatiu", ha dit sobre Esglésies, acusant-lo d'usar aquesta eina de manera "injusta".



El cap de l'Executiu ha confirmat que va oferir al líder de Podem l'entrada de membres del seu partit "amb perfil sectorial". "És la primera vegada que es fa una oferta així, a un partit que representa la quarta força, i em va dir que no, la va desqualificar titllant-la de idiotesa", ha afirmat.



Igualment, Sánchez ha avisat que la seva "candidatura decau" després del mes de juliol, i que les ofertes que li va fer a Podem per a una investidura caure quan Iglesias va presentar la seva consulta.





Sánchez lamenta que encara no s'han assegut amb Podem per parlar de programa ni d'equips i per tant no procedeix preguntar a les bases sobre un acord que no s'ha tancat.



IGLESIAS VOL IMPOSAR NOMS



Sobre la intenció d'Esglésies d'entrar a l'Executiu, el líder del PSOE ha indicat que ell no és "una persona de vetos", però no acceptarà "imposicions". "Una de les tasques del president és fer el seu equip. Em poden proposar noms però he de tenir la capacitat de poder decidir sobre les persones que van a incorporar-se a la meva Consell de Ministres", ha subratllat.



Sánchez ha admès els seus "dubtes" respecte a que Iglesias formi part del gabinet. "Els dos som líders de dues formacions amb coincidències en política socials, però amb enormes discrepàncies i diferències sobre temes d'enorme vigència com la qüestió catalana", ha explicat.



Així, ha indicat que davant d'una situació en què la Generalitat no renuncia a la unilateralitat per avançar en la via independentista, el Govern ha d'estar "preparat per a qualsevol eventualitat". "Això exigeix de cohesió interna al màxim per afrontar un potencial desafiament a l'Estat", ha apuntat.



Segons la seva opinió, és "evident" que l'independentisme continua en aquesta estratègia, "trencant la convivència" a Catalunya i per això, "l'Estat ha d'actuar en cas que vagi a més".



Per això, entén que aquestes diferències es poden "sortejar" mitjançant la confecció d'un Govern de cooperació, amb el partit 'morat' fora de l'Executiu.



Amb tot, Sánchez ha assenyalat que "mai" van arribar a parlar de noms concrets i ha dit que Iglesias no li va explicitar que volgués ocupar la Vicepresidència del Govern.



OFERTA D'INCORPORAR A PERSONES "QUALIFICADES"



El cap de l'Executiu ha confirmat que va oferir al líder de Podem l'entrada de membres del seu partit "amb perfil sectorial", posant en valor que hi hagi ministres amb alt nivell de "qualificació", com Teresa Ribera, titular de Transició Ecològica, o José Guirao a Cultura. "És militant del PSOE però no és conegut per això, sinó per ser reconegut per tot el món en el món de la cultura", ha assenyalat.



