El PNB diu el PSOE a cedir ia Podem a deixar la "avarícia"

El portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, ha advertit aquest dimarts el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, que "per sumar cal cedir" perquè no pot pretendre que els altres partits es sumin a "un contracte de mera adhesió" . Paral·lelament, ha recalcat el líder de Podem, Pablo Iglesias, que la "recerca de guanys a curt pot acabar en fracàs" i que "l'avarícia trenca el sac", en al·lusió a la seva demanda per tenir ministeris.













Esteve, que ha confirmat que el seu vot "avui dimarts serà d'abstenció", ha arrencat la seva intervenció en el discurs d'investidura que se celebra al Congrés assegurant que la situació "és greu" i ha recordat als grups que "l'objectiu de tota negociació és aconseguir un acord ".





En aquest punt, ha comptat l'acudit de dos amics que van a la muntanya a la recerca bolets, cadascun amb la seva cistella, però un recull un "rolex caríssim". "Escolta a què estem, a bolets o rols?", Ha preguntat, per subratllar que "cal estar al que cal estar" i buscar un acord d'investidura.





"HA D'ELEGIR SENYOR CANDIDAT"





Esteban ha ressaltat que l'acord "enforteix la societat i genera múscul democràtic" i ha afegit que en la situació actual "sobra el tacticisme i el regat curt". Per això, ha demanat al candidat socialista "valentia" i un "pas endavant sense por", sense "posar-se la bena abans de la ferida".





El portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés ha retret a Sánchez que sol·licités a PP i Cs la seva abstenció per ser investit president. "Ha de triar senyor candidat", li ha etzibat. A més, ha advertit que les oportunitats són "com les albes" i si un espera massa "se'ls perd". "Probablement al setembre ja serà massa tard", ha proclamat.