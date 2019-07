Més del 40% de les dones amb dany cerebral adquirit no té certificat de discapacitat

El 40,6 per cent de les dones que pateixen dany cerebral adquirit (DCA) no té el certificat de discapacitat, segons ha conclòs l'informe 'La situació de les dones amb Dany Cerebral Adquirit a Espanya' elaborat per la Federació Espanyola de Dany Cerebral (FEDACE) amb l'objectiu d'analitzar l'estat de les pacients afectades.





El DCA és una lesió originada com a conseqüència d'un ictus, infeccions o tumors, entre d'altres factors. No obstant això, la doctora Martha Yolanda Quezada García, investigadora de la Consultoria intersocial, ha destacat que aquesta situació està augmentant per altres activitats com el consum de drogues.









Es tracta d'una afecció que presenta una gran varietat de seqüeles tant físiques com sensorials, cognitives o relacionals. A més, suposa una de les principals causes de discapacitat, el que suposa una discriminació a nivell laboral.





En aquest sentit, l'experta ha posat en relleu que el 2017 es van comptabilitzar fins a 106.641 altes per ictus, dels quals el 46 per cent eren dones. D'altra banda, respecte a les lesions cerebrals, s'han pogut apreciar 24.334 altes amb un 44 per cent de dones. Així mateix, ha destacat que fins al 92 per cent de les dones que pateix DCA presenta dificultats per a realitzar activitats bàsiques, el que disminueix notablement la seva qualitat de vida.





D'aquesta manera, s'ha explicat que el risc de patir DCA augmenta en dones en més de 65 anys, el que més dificulta la inclusió laboral. Així, la doctora Quezada ha destacat que un 36,4 per cent de les dones torna a la feina després de patir la lesió, enfront del 37,3 per cent dels homes.





D'altra banda, ha apuntat que fins al 40 per cent de les dones ha assegurat sentir-se discriminada alguna vegada a la vida i un 4 per cent de forma continuada. Aquestes dades suposen una bretxa de gènere que afecta fonamentalment a l'ocupació, el transport i l'oci, i el dret al vot l'àmbit que menys es veu vulnerat.





En aquest context, l'experta ha destacat que hi ha una escassetat de serveis de rehabilitació especialitzats i un gran desconeixement al voltant d'aquesta malaltia. D'aquesta manera, ha fet una crida a la cooperació d'administracions, professionals i associacions amb l'objectiu de finançar nous projectes d'investigació de DCA.





EL 80% DE LES CUIDADORES SÓN DONES





Les persones afectades per DCA veuen disminuïda notablement la seva qualitat de vida i per poder realitzar certes activitats necessiten recórrer a una ajuda que són realitzats en un 80 per cent per dones, que solen tenir fins a 8 anys més que el pacient. Així, l'estudi ha conclòs que es necessiten cures diàries de 10 hores de mitjana. Això té efectes negatius per al mateix cuidador, que veu augmentat el seu estrès, aïllament i abandonament de l'ocupació.





En la presentació de l'estudi han estat presents Isabel Caballero, coordinadora de CERMI Dones; Amalia Diéguez, presidenta de l'Ateneu Castelló i vocal de CERMI Dones a la Comunitat Valenciana; Ana Cabells, vicepresidenta de FEDACE; Jesús Celada, director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat, i Mar Barber, directora-gerent de FEDACE.





Finalment, la doctora Quezada ha conclòs que l'informe pot descarregar des de la pàgina web de FEDACE on a més els interessats podran accedir a fitxes amb consells i dades sobre enquestes.