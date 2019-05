Un assaig clínic demostra l'efectivitat d'un nou fàrmac contra l'esclerosi

Un assaig clínic en fase II ha demostrat que 'evobrutinib', el primer fàrmac administrat per via oral inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), "redueix substancialment" les lesions cerebrals actives en l'esclerosi múltiple recurrent (EMR) observades per ressonància magnètica.









L'estudi, liderat pel director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Xavier Montalban, s'ha fet públic aquest divendres a la reunió anual de l'Acadèmia Americana de Neurologia a Filadèlfia i es publica a la revista 'New England Journal of Medicine'.





Montalban ha assegurat que 'evobrutinib' és una "molt bona possibilitat" per a totes les persones amb EMR que podran optar per un tractament oral més.





"Aquesta molècula és especialment interessant des del punt de vista terapèutic perquè té un mecanisme dual que d'una banda inhibeix l'activitat dels limfòcits B i per l'altra afecta la immunitat innata, el que vol dir que no només té un efecte en la inflamació produïda per la malaltia sinó que també influeix en la progressió de l'esclerosi múltiple", ha dit.





L'estudi en fase II, multicèntric, doble cec i controlat amb placebo, va tenir una durada de 52 setmanes i es va avaluar l'eficàcia i seguretat del fàrmac en pacients d'entre 18 i 65 anys amb EMR, la forma de la malaltia que té un curs amb recaigudes o brots.





OBJECTIU PRIMARI





L'objectiu primari de l'estudi era aconseguir la reducció de lesions cerebrals i per avaluar el seu estat es va usar la ressonància magnètica amb un agent de contrast, el 'Gadolini', i els objectius secundaris eren la disminució de taxa de recaigudes anualitzada a la setmana 48 i la seguretat.





Prèviament s'havia anunciat que en la setmana 24 de l'estudi ja s'havia assolit l'objectiu primari, la reducció del nombre de lesions cerebrals en pacients amb EMR en comparació de placebo.





"Amb 'evobrutinib' 75 mil·ligrams en una dosi diària i dues dosis diàries, es va observar una reducció del nombre de lesions en la setmana 12 del tractament. L'estudi actual mostra que aquest efecte reductor de les lesions es manté fins a la 48", ha dit.





Ha explicat que amb 'evobrutinib' 75 mil·ligrams BID dues vegades al dia el 79% dels pacients van estar lliures de recaigudes al llarg de les 48 setmanes de tractament.





Pel que fa als efectes adversos registrats no es van observar infeccions associades al tractament, limfopenia ni altre efecte que pogués comprometre la seguretat del fàrmac durant les 52 setmanes de tractament.