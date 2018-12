El 70% dels afectats per esclerosi múltiple són dones

Amb motiu del Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, que se celebra aquest dimarts, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) informa que actualment a Espanya hi ha uns 47.000 afectats per aquesta malaltia, dels quals, el 70 per cent són dones.









L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica, autoimmune, inflamatòria, desmielinitzant i neurodegenerativa. Segons la coordinadora del Grup d'Estudi de Malalties Desmielinizants de la SEN, Ester Moral Torres, en els últims 20 anys, el nombre de pacients s'ha duplicat, de manera que "ha passat de ser considerada gairebé una malaltia rara a convertir-se en una de les malalties neurològiques més comunes entre la població jove ".





Aquest augment, tant en prevalença com en incidència, pot estar influït per la creació d'unitats especialitzades i pel millor coneixement de la malaltia.





Factors que han millorat la capacitat de diagnòstic, així com l'avanç que s'ha produït en els tractaments, que han fet que el seu efecte sobre l'esperança de vida sigui petit, expliquen des de la SEN.





Les xifres s'han pogut veure influïdes per "factors ambientals i d'estil de vida que podrien tant intervenir en l'aparició de la malaltia com relacionar-se amb el pronòstic", considera la doctora. Aquests són aspectes com canvis en la dieta, tabaquisme, dèficit de vitamina D, nivell d'exposició a la llum solar, entre d'altres, cap als quals les dones "semblen tenir una major susceptibilitat".





Per aquesta raó, a mesura que s'incrementen els casos d'esclerosi múltiple, també sembla augmentar la proporció de dones que la pateixen i, per tant, la probabilitat que una dona arribi a patir la malaltia, ha passat del 1,4 per cent dels primers estudis, al 3,2 actual.





Altres dades facilitades per la SEN són els 1.800 nous casos que es diagnostiquen a Espanya cada any, dels quals un 70 per cent correspondria a persones d'entre 20 i 40 anys. Per això, l'esclerosi múltiple és la segona causa de discapacitat entre els joves espanyols, després dels accidents de trànsit.





La forma més freqüent de la malaltia són els brots o esclerosi múltiple recidivant (EMR), que afecta aproximadament al 85 per cent dels pacients amb esclerosi múltiple. Els símptomes varien depenent de la part del sistema nerviós en el qual aparegui la lesió.





En tot cas, fatiga, símptomes sensitius i falta d'equilibri, solen ser els principals símptomes, encara que també poden donar-se altres menys freqüents com dolor, alteracions cognitives, dificultats de la parla, tremolor, etcètera.