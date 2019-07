Agricultors i ramaders, farts dels atacs de animalistes a les seves granges

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha demanat aquest dimarts 23 de juliol major protecció davant els assalts que s'han donat en granges catalanes per part de grups animalistes en el que suposa una "violació de la propietat privada".





En un comunicat, ha demanat que s'aturin aquest tipus d'accions il·legals que deterioren la reputació dels ramaders, i provoquen perjudicis que dificulten la seva activitat professional, i que alhora, "posen en risc la bioseguretat de les granges".





L'organització ha reclamat una "reunió urgent" entre el conseller d'interior, Miquel Buch i el cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, per proposar un protocol d'actuació davant els assalts identifiquin als assaltants i "exigeixin un judici de responsabilitats patrimonials "si es donessin danys materials.





El portaveu de Jarc, Jaume Bernis, ha qualificat com inadmissible que des dels Mossos d'Esquadra no s'imposin sancions quan es donen activitats il·legals que "se salten tots els protocols per protegir els animals, consumidors i interessos del sector".





A més, des de les Jarc consideren necessari revisar la normativa de la Conselleria d'Agricultura per augmentar les mesures de protecció dels ramaders, que tenen com a prioritat "mirar per la seguretat alimentària i el benestar dels animals".