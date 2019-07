Aigües de Barcelona recorda que l'emergència climàtica és una "responsabilitat compartida"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president del Consell d'Administració d'Aigües de Barcelona, Ángel Simon, han visitat l'exposició de realitat virtual The Zone of Hope, prorrogada fins al novembre després de la seva bona acollida, amb més de 40.000 visites . En la seva intervenció, Simon va destacar que la lluita contra el canvi climàtic "és un exemple clar dels bons resultats que dóna la col·laboració pública". En aquest sentit, ha afegit que "l'emergència climàtica és una responsabilitat compartida entre administracions, empreses i ciutadania, i no ens podem quedar de braços plegats". "Només junts, amb sinergies, estratègies compartides i un compromís ferm, ens en sortirem", ha insistit.









Respecte al canvi climàtic, el conseller Damià Calvet ha subratllat que "cal adonar-se que no tenim més marge de maniobra i que tots hem d'actuar: administracions, empreses i, per descomptat, ciutadania".





Sobre l'aigua, el conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha incidit en la necessitat de reforçar la millora de la gestió del cicle de l'aigua per tal de combatre el canvi climàtic. "Vivim en el clima mediterrani molt sensible en l'ús d'aigua", ha lamentat.





Calvet ha defensat un major estalvi d'aquest recurs natural, amb polítiques per gastar menys; no obstant això, ha celebrat que la mitjana d'ús d'aigua a Catalunya està per sota de determinats països del seu entorn, amb menys de 100 litres per habitant i dia, una cosa que atribueix a tota una "pedagogia" en aquest sentit.





PROVA PILOT AL RIU LLOBREGAT





També ha subratllat la importància de dur a terme mesures de reutilització de l'aigua emmarcades en el concepte d'economia circular, i ha concretat que està en fase de prova pilot un projecte en el riu Llobregat amb l'aportació d'aigua regenerada al seu tram final, el que permet entreveure que "el concepte de reutilització de l'aigua ha vingut per quedar-se".





El conseller ha defensat que el canvi climàtic és una realitat basada en evidències científiques, no és un invent; que les accions en marxa posen en relleu que el full de ruta que estava marcada globalment és insuficient, i que cal accelerar els paràmetres de mitigació: "L'emergència climàtica és entendre que hem de repensar i, sobretot, accelerar aquestes mesures".





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





Àngel Simon ha detallat que la lluita contra el canvi climàtic és un dels exemples de la bona col·laboració publicoprivada, i ha avisat que l'emergència climàtica és una responsabilitat compartida entre administracions, empreses i ciutadania: "No ens podem quedar amb els braços plegats ".





"Només junts, amb sinergies, estratègies compartides i un compromís ferm ho aconseguirem", i ha instat a treballar en la lluita contra el canvi climàtic tant de manera individual com col·lectiva per poder avançar com a societat.





Ha destacat que la seva companyia està absolutament compromesa amb l'emergència climàtica i que "posarà tota aquella acció i tecnologia" que estigui a les seves mans per actuar davant l'emergència climàtica.