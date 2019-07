La Seguretat Social s'imposa a Deliveroo, els 'riders' són assalariats i no autònoms

El Jutjat del Social número 19 de Madrid ha estimat la demanda interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social contra Deliveroo i declara que els prop de 500 repartidors demandants, coneguts com a 'riders', estaven subjectes a una relació laboral amb la companyia a que van prestar els seus serveis.









El magistrat conclou que "en la prestació de serveis dels repartidors afectats pel procés, durant el període a què es refereix l'acta de liquidació, van prevaler les condicions pròpies de la laboralitat, el que condueix a l'estimació de la demanda".





La resolució, contra la qual es pot interposar recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, és fruit de la vista oral celebrada el 31 de maig passat fruit de la demanda cursada per la Tresoreria general de la Seguretat Social després d'una acta de la inspecció de Treball, per la qual es va citar a més de 500 repartidors de la regió que formaven part de l'empresa.





L'informe d'Inspecció de Treball determinava que aquests repartidors estaven sota una "falsa aparença" d'autònoms per compte propi per "encobrir" una relació laboral ordinària amb la companyia Deliveroo.





El magistrat estableix que "els repartidors essencialment s'han executat un treball personal en unes condicions organitzades i dirigides per l'empresa, que és l'única que controla la marca 'Deliveroo', la seva aplicació informàtica i tota la informació que es desprèn d'ella".





En la decisió també es considera acreditat que "l'essencial és que un cop acceptada la comanda, el mateix havia d'atendre (per part dels repartidors) d'acord amb les detallades instruccions determinades per l'empresa, sense marge apreciable d'autonomia del treballador" .





La sentència explica que l'empresa "comptava amb una complexa organització de totes les activitats dels treballadors" fins al punt que era la pròpia societat la que "gestionava les propines" dels repartidors "determinat la forma en què es podien abonar i incloent-les en les factures, que eren elaborades per la pròpia empresa ".





"El que tot això evidencia és que l'empresa no s'ha limitat a contractar un servei de transport de menjar al que l'essencial sigui el lliurament en si sense entrar en el detall de com s'ha de fer, sinó que ha establert amb tota precisió la forma en què s'ha de prestar aquest servei, fent-la homogènia per a tots els repartidors, als qui s'anima a presentar-se com a part de Deliveroo ja que, com abans hem vist, se'ls van lliurar mitjans de treball amb aquesta marca ", assenyala el jutge .





L'EMPRESA ha defensat que els 'RIDERS' SÓN AUTÒNOMS





Des de l'empresa han recalcat en vigílies del judici que els 'riders' són treballadors autònoms que veuen en Deliveroo "una fórmula per obtenir ingressos addicionals" i que la "flexibilitat" que ofereixen és la principal raó per col·laborar amb ells, com proven les 600 sol·licituds a la setmana que reben per treballar com repartidors.





Sobre això, fonts de Deliveroo han detallat que els usuaris no tenen l'obligació d'iniciar sessió en l'aplicació "ni d'acceptar comandes" (els 'riders' poden rebutjar comandes). "Els 'riders' decideixen quan i on treballen, podent canviar de plans quan ho considerin, i podent treballar per a diverses companyies al mateix temps", emfatitzen.





Com a dada, han recalcat que el 85% dels 'riders' a Espanya afirmen que el que més valoren de treballar amb Deliveroo és la flexibilitat, alguna cosa útil per a estudiants (el 25% dels riders a Espanya) i per a les persones que necessiten tenir cura als seus dependents. De mitjana, els 'riders' a Espanya treballen 20-25 hores a la setmana i no suposa un reemplaçament per a l'ocupació tradicional.





D'altra banda, van emfatitzar que la mitjana dels riders de Deliveroo cobren al voltant de 10 euros per hora més IVA, "molt per sobre" del salari mínim. De fet, han subratllat per un rider "prototip" que treballa 25 hores per setmana, significa un ingrés mensual de més de 1.200 euros bruts al mes. A més, van plantejar que els riders sovint treballen amb diferents plataformes multiplicant així els seus ingressos.





DELIVEROO APEL·LARÀ LA FALLADA DE LA SENTÈNCIA





La companyia apel·larà la decisió de la sentència sobre els seus 'riders' en considerar que no reflecteix la manera com els 'riders' col·laboren amb la companyia. Deliveroo ha assegurat que col·labora amb 'riders' autònoms, ja que aquesta modalitat els permet tenir la flexibilitat i el control que desitgen.





"Com autònoms, els 'riders' poden escollir si volen treballar o no, així com quan, quant i amb quina companyia fer-ho", ha assenyalat la signatura després que la Justícia hagi declarat que els prop de 500 repartidors demandants, coneguts com a ' riders ', estaven subjectes a una relació laboral amb la companyia en què van prestar els seus serveis.





Deliveroo ha tornat a advocar per una reforma legal que permeti a les empreses oferir als 'riders' autònoms més seguretat, sense posar en perill la flexibilitat, que "és el que el propis 'riders' han manifestat que desitgen". "Això és per tant el que tots hem de tractar d'oferir-", ha assenyalat la signatura.