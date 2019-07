Alaba se sent afalagat per l'interès del Barça però està "concentrat" en jugar amb el Bayern

El defensa austríac del Bayern Munic alemany, David Alaba, va reconèixer que se sent afalagat pel suposat interès del FC Barcelona, però va deixar clar que està "centrat" en jugar per a l'actual campió de la Bundesliga.









"Per descomptat que estic agraït, és clar que és un honor per a mi", va confessar Alaba a la localitat nord-americana de Kansas City on el seu equip jugarà un amistós de pretemporada davant el Milan italià.





De totes maneres, el lateral esquerrà va assegurar que està "totalment centrat" en el seu actual equip "i en la preparació" per a la pròxima campanya. "Crec que tenim molts plans per a la nova temporada", va advertir Alaba, que té contracte per dos anys més amb un Bayern que no té previst deixar-lo marxar.





L'arribada de Lucas Hernández aquest estiu, procedent de l'Atlètic de Madrid, podria ser una amenaça per al lateral austríac, que ha sonat durant els últims dies com a suplent de Jordi Alba en el conjunt català.