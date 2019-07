El FC Barcelona recompra a Marc Cucurella

El FC Barcelona ha fet efectiva la clàusula de recompra de Marc Cucurella, cedit a l'Eibar, per 4 milions d'euros, després que el conjunt eibarrés exercís l'opció de compra a finals de temporada sobre el futbolista pel valor de 2 milions d'euros .









Cucurella, que l'any passat no va tenir encaix en l'esquema d'Ernesto Valverde, va marxar cedit a la SD Eibar per consagrar en l'elit del futbol espanyol, cosa que va fer sense problemes, disputant 33 partits (31 en Lliga i 2 de Copa del rei).





El futbolista d'Alella, nascut el 1998, torna al Barcelona -encara no se sap si per quedar-se o per tornar a sortir aquest mercat estiuenc - després d'haver disputat 54 partits al filial blaugrana, repartits en dues temporades.