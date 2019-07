Veïns de l'antic cinema Urgell denuncien que la retirada de la coberta d'amiant s'està fent malament

Veïns afectats per les obres de retirada de la teulada d'amiant de l'antic cinema Urgell de Barcelona han explicat aquest dimecres 24 de juliol que han detectat "una sèrie d'incidents qualificables de mala praxi", com l'acumulació de plaques a la coberta de l'edifici sense protegir .





En una roda de premsa, la portaveu dels afectats, Elena Martí, ha detallat que aquesta acumulació es va produir dijous passat, dia en el qual no hi havia instal·lada un lector de partícules: "Comuniquem la mala praxi i no es va aturar la retirada de la coberta ", ha assegurat.





Ha recordat que aquestes plaques haurien de cobrir per evitar la propagació de la fibra, que roman en suspensió durant hores al manipular-la, i ha advertit que la zona de treball no s'ha tapat amb una coberta estàtica o de bombolla tal com va recomanar el supervisor del projecte, Lluís Mallart.









En aquest sentit, Martí ha retret a l'Ajuntament de Barcelona no obligar a l'empresa a prendre les mesures proposades per Mallart, i critica la Conselleria de Treball de la Generalitat per la seva falta de "sensibilitat" en aprovar el pla de treball sense tenir en compte la protecció dels veïns.





Així mateix, els veïns demanen a l'Agència de Salut Pública de Barcelona que es "s'impliqui més" en la problemàtica del desamiantat a la ciutat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Miguel Moreno ha dit que són molts els veïns que acaben implantant les seves pròpies mesures.